Coronavirus : il aurait fallu reporter l'installation des nouveaux conseils municipaux pour l'AMF80

Avec le président du conseil départemental de la Somme, Jean-Claude Billot, le président de l'association des maires de la Somme, a écrit au premier ministre pour demander le report de l'élection des maires et des nouveaux exécutifs dans les communautés de communes. Des exécutifs provisoires, explique-t-il, dans ces dernières puisqu'il faudra en changer après le second tour des élections municipales reporté en raison de l'épidémie de coronavirus. Invité de France Bleu Picardie ce mercredi à 8h10, il explique que pour lui, c'était plus logique même si les élections se sont jouées dès le premier tour dimanche 15 mars dans une grande majorité de communes.

Quand on est en guerre, on ne change pas l'état-major !

Jean-Claude Billot, qui est aussi maire de Ferrières, 470 habitants à l'ouest d'Amiens, estime que "quand on est en guerre, on ne change pas l'état-major". Il ajoute : "moi j'ai trouvé la déclaration du ministre de l'Intérieur complètement irréaliste (...) C'est un véritable bazar qu'on est en train de mettre en place".

Appel au bénévolat pour l'accueil des enfants du personnel soignant

Et alors que l'association des maires de France et le ministère de l'éducation nationale appellent à permettre l'accueil des enfants des personnels indispensables à la gestion de la crise, Jean-Claude Billot estime qu'on "va devoir le faire avec du bénévolat puisque notre personnel est un peu inquiet... je pense qu'il y a des endroits où ça va bien se passer et d'autres où ça ne se passera pas du tout. Il va falloir trouver le moyen au travers du volontariat pour pouvoir faire que les enfants soient accueillis".

