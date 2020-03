Coronavirus : il dit « Merci » au personnel soignant depuis ses champs

Tous les soirs à 20 heures, on applaudie sur les balcons des immeubles, on se mobilise pour fabriquer des masques, dons de nourriture, envoie de dessins aux personnes âgées isolées. Les actions de solidarité se multiplient pour soutenir les personnels soignants et tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Lui est tout seul dans son champ , quand il a l’idée de dessiner avec la charrue de son tracteur un gigantesque « Merci » sur les coteaux du Lauragais. Baptiste Marquié, agriculteur céréalier à Caignac, à 40 kms au sud-est de Toulouse, a filmé son grand dessin depuis le ciel avec un drone, avant d’envoyer son remerciement sur les réseaux sociaux.

Une fresque géante dans son champ

« Dimanche , j’ai réfléchi à comment faire pour ce remerciement général, des équipes médicales et soignants, aux chauffeurs routiers, aux employés de supermarché jusqu’aux agriculteurs et tous les corps de métiers qui continuent à travailler et à faire tourner ce pays malgré la crise qui nous touche tous. » explique Baptiste Marquié , agriculteur et vice-président du syndicat des Jeunes agriculteurs, également adjoint de sa commune de Caignac.

Baptiste Marquié - "J'ai eu l'idée de dessiner ce Merci avec mon tracteur" Copier

J’avais une grande parcelle bien exposée sur ce coteau du Lauragais, j’ai eu l’idée de faire ça

En trainant une herse avec son tracteur, il a composé cette fresque géante, un grand Merci et un cœur, de 150 mètres de large sur 60 mètres de haut.

Baptiste Marquié et son tracteurs dans ses coteaux du Lauragais - @Baptiste Marquié

Filmé avec un drone depuis son tracteur

« Comme j’avais un drone, je l’ai filmé de haut. Depuis mon tracteur, j’ai envoyé les images sur Facebook. J’ai fait une publication toute simple, sans savoir que cela prendrait cette ampleur, déjà 30 000 vues pour ma vidéo » se réjouit Baptiste Marquié. « On essaye de communiquer pour montrer que les agriculteurs sont toujours sur le terrain, les routiers aussi qui transportent nos produits, et biensûr les équipes soignantes qui sont au front de cette crise du coronavirus."