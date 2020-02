Coronavirus : réunion mardi au ministère de la Santé pour faire face à "une éventuelle diffusion pandémique"

France

Après le premier décès d'un patient diagnostiqué du coronavirus en France vendredi soir, la ministre de la santé Agnès Buzyn va convoquer mardi prochain les représentants des professionnels hospitaliers et des professionnels de santé de ville pour faire face à "une éventuelle diffusion pandémique du virus et donc une circulation du virus sur le territoire national".

"Nous suivons donc de très près la situation internationale, comme nous le faisons depuis plusieurs semaines" a ajouté la ministre, alors que le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé samedi les 1.500 morts en Chine.

Un patient

Le patient décédé en France est un touriste chinois de 80 ans, originaire de la province du Hubei. Il est arrivé le 16 janvier sur le territoire, "déjà infecté" indique Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et au Centre international de recherches en infectiologie, sur Franceinfo ce samedi. Il a ensuite été hospitalisé dès le 25 janvier à l'hôpital Bichat à Paris. "On était effectivement très inquiets, manifestement il n'arrivait pas à maîtriser l'infection virale, on continuait à lui trouver des charges virales élevées dans ses prélèvements. Il a fait ce qu'on appelle une défaillance multi-viscérale." indique le virologue.

Le taux de mortalité du coronavirus Covid-19 est de 2%, ce qui "reste un taux de mortalité important" indique Bruno Lina, même s'il souligne que ce taux pourrait être en réalité inférieur, sachant que des personnes infectées peuvent guérir sans être diagnostiquées ou repérées par les services de santé.

"Il est vital d'identifier les patients"

Un premier cas a été détecté vendredi sur le continent africain, un patient étranger hospitalisé en Egypte. "Si vous avez des foyers d'infection qui se développent dans des pays moins développés ou la ressource sanitaire est moins bonne (...) on risque de voir s'installer de façon un peu silencieuse au début une circulation de ce virus. Et on voit bien que si cette installation se fait, (...) il y a une diffusion qui peut s'étendre. Tout le monde attire l'attention sur le fait qu'il est vital d'identifier les patients, pouvoir les maîtriser, afin que les chaînes de transmission ne se mettent pas en place partout dans le monde."

Pour éviter la diffusion du virus, la France procède pour l'instant à l'hospitalisation et au confinement de chaque cas confirmé, et au dépistage des personnes en contact avec le patient.