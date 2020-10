Coronavirus : "Il faudra fêter Noël, on en a besoin" estime le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg

"Les fêtes de fin d'année se feront en petit comité, probablement sous le couvre-feu", a prévenu jeudi le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, sur France Inter. Dans le cas où le couvre-feu serait effectivement mis en place à la fin du confinement, Jean-François Delfraissy prévoit une sortie du couvre-feu "début janvier".

L'objectif "autour de 5 000 à 8 000 nouvelles contaminations", objectif fixé par Emmanuel Macron, "est atteignable à ce moment", selon lui. "Y aura-t-il une troisième vague ? C'est une autre affaire", s'interroge le professeur. "Ce n'est pas exclu", considère-t-il. "Je crois qu'il faudra fêter Noël en famille d'une manière ou d'une autre, je crois qu'on en a besoin pour notre âme, nos coeurs donc il faudra le faire", indique sur France Bleu Alsace, Jean Sibilia, le doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, interrogé à propos des fêtes de fin d'année.

"On pourra fêter Noël à condition que ce soit des petites fêtes de famille avec des mesures barrières bien appliquées, c'est tout à fait possible. Il faudra faire un Noël bien particulier, il faudra qu'on le fête d'une manière ou d'une autre, mais avec l'application rigoureuse des mesures barrières, et en petits groupes. Il ne faudra pas faire des grandes fêtes à 20 ou 30 personnes comme c'était le cas cet été, ça il faut absolument l'éviter. Mais oui, il faudra fêter Noël de façon différente en 2020"," ajoute Jean Sibilia.