Coronavirus : il faut débroussailler même pendant le confinement

Le débroussaillement près des massifs forestiers dans tous les départements de l'arc méditerranéen est une obligation toute l'année mais c'est à l’arrivée du printemps que les particuliers sont rappelés à leurs obligations. Et le confinement n'est pas un prétexte pour ne pas le faire .

Ce débroussaillement concerne tous ceux qui vivent à moins de 200 mètres des zones boisées, ils doivent débroussailler sur 50 mètres autour de leur habitation, même chez leur voisin qui ne peut s'y opposer.

Un bon débroussaillement protège les habitants de la maison , qui est le lieu le plus sur en cas d'incendie, et facilite le travail des pompiers ,Commandant Eric Contreras, des pompiers de l'Hérault

Les pompiers insistent sur l'importance du débroussaillement en ce moment, " _la végétation se réveille, pousse, les températures grimpent et c'est déjà sec," c_onstate le commandant Eric Contreras des pompiers de l' Hérault, si on ne débroussaille pas, en juin on va se retrouver avec des herbes hautes et un risque de propagation plus rapide du feu."

" Le débroussaillement est vital en cas d'incendie" Commandant Eric Contreras, Sdis Hérault

Les déchetteries sont fermées

Que faire des déchets de coupe après le débroussaillement ? Les déchetteries sont actuellement fermées en raison du confinement. "A ceux qui veulent s'en débarrasser en les brûlant , il y a des règles à respecter rappelle Fabien Brochiero, le responsable Unité forêt-chasse à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l' Hérault : " depuis le 15 mars jusqu'au 14 juin, tout feu de brûlage est soumis à déclaration auprès de votre mairie, et interdit en cas de vent soufflant en rafale à plus de 40km/H."

les règles à respecter pour un feu de brulâge de vegetaux : Fabien Brochiero, DDTM Hérault

La DDTM de l' Hérault a réalisé un tutoriel sur l'obligation légale de débroussaillement.

Sète Agglopôle Méditerranée met en place une collecte temporaire de déchets verts : à compter du 6 avril, un ramassage sera effectué entre 9h et 16h : le lundi quartier Saint Clair (partie nord), le mardi quartier Saint Clair ( partie Sud), le mercredi quartier des Métairies, le jeudi au Barrou et à la Plagette, le vendredi dans les quartiers de Villeroy, Corniche et Pont-levis.