Coronavirus : il imagine des masques aux couleurs des clubs de foot bretons

Franck Baudouin, graphiste breton de 28 ans qui a l'habitude de collaborer avec l'En Avant Guingamp, a imaginé à quoi ressembleraient des masques aux couleurs des clubs de foot de Ligue 1 et de Ligue 2. Et le résultat est bluffant.

Privés de matchs depuis plus d'un mois et demi, les supporters de foot ont enfin de quoi se consoler. Le graphiste costarmoricain Franck Baudouin a imaginé et dessiné des masques de protection contre le Covid-19 aux couleurs de nombreux clubs de football professionnels.

"J'avais vu le principe appliqué à deux, trois gros clubs européens et je me suis dit que ça serait sympathique de voir ce que ça pourrait donner avec notre chère Ligue 1", explique le jeune homme. De Marseille à Saint-Etienne, en passant par Rennes, Brest, et Lorient, tous les clubs du championnat de Ligue 1 sont présents.

Quelques clubs de Ligue 2 sont aussi de la partie :"_Guingamp car j'en suis supporter_, Lorient car quitte à faire tous les clubs bretons, autant les faire aussi et Lens parce qu'ils ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux et je savais que ça leur plairait", poursuit Franck Baudouin.

Le graphiste qui collabore depuis plusieurs années avec l'En Avant Guingamp - il est notamment la créateur du maillot de la saison 2018-2019 et du nouveau logo du club - ne prévoit pas de commercialiser ses masques bien que de nombreux supporters rennais lui en font la demande : "C'est impossible, les logos des marques et des clubs sont déposés et donc ce serait s'ouvrir à des poursuites. Seuls les clubs et/ou les équipementiers pourraient le faire."

En revanche, Franck Baudouin a obtenu l'accord de l'En Avant Guingamp pour mettre en vente un poster résumant les maillots du club de 1977 à aujourd'hui : "Les bénéfices seront reversés à une association", précise le Costarmoricain.