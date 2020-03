Coronavirus : il installe des plaques transparentes pour protéger les commerçants

CPO, l'entreprise de Christophe Chapalain est normalement dédiée à la tuyauterie. Mais face à l'épidémie de coronavirus et aux risques que prennent les commerçants et les secrétaires dans les cabinets médicaux, ce gérant a décidé de se convertir le temps du confinement. Il réalise, sur mesure, des plaques transparentes pour les protéger dans l'exercice de leur travail. "Cela concerne aussi bien les caisses au supermarché, que les bureaux de tabac, les boulangeries ou même les cabinets médicaux", explique-t-il. "Cela s'est vite développé. Au départ, on m'a fait une première demande et, avec le bouche à oreille, les demandes se sont multipliées. On n'arrête pas", ajoute le gérant.

Depuis jeudi, une centaine de plaques a déjà été installée dans différents commerces du Nord Finistère, en commençant par ceux de Saint-Thégonnec. Si les plaques se sont multipliées, la sécurité, elle, a bien sûr été respectée. Il lui faut entre 30 minutes et une heure pour réaliser une plaque dans son atelier. "On m'envoie des photos du comptoir par SMS avec les dimensions. Parfois, il suffit juste de poser la plaque, donc je me suis arrangé avec un transporteur pour la livraison, qu'on organise au mieux pour éviter les allers-retours inutiles", souligne Christophe Chapalain.

Quand ce n'est pas possible et qu'un montage est nécessaire, comme c'est le cas des caisses de supermarché, le gérant de CPO s'organise : "Il faut compter un quart d'heure de montage sur chaque caisse, donc on essaie de faire ça le dimanche ou le soir ou le matin avant l'ouverture, quand il n'y a personne."

Des plaques adaptées aux commerces

Christophe Chapalain adapte les plaques à chaque commerce. "Il y a une fente sur chaque plaque, qui est plus ou moins grande en fonction des produits que l'on transmet. Elle ne sera pas de la même taille pour du pain que pour une ordonnance par exemple", glisse-t-il. Pour le reste, la plaque doit être à environ 1m90 de haut par rapport au sol.

La fente, que l'on peut voir à côté de la caisse, est adaptée pour faire passer le pain.

Le gérant de CPO devrait recevoir ce mercredi du matériel d'un de ses fournisseurs basé en région parisienne, pour continuer la confection de ces plaques, qui coûtent entre 100 et 150 euros l'unité.