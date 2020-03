Coronavirus : "il n'y a aucune inquiétude, on a soixante jours de stocks", assure ce patron de supermarché

Jean-Pierre Gontier se veut rassurant. Le propriétaire du magasin Leclerc de Fleury-les-Aubrais, au nord d'Orléans, confirme que son magasin, comme les sept autres grandes surfaces Leclerc du Loiret et les autres enseignes concurrentes, ont connu un fort afflux de clients ces derniers jours, en particulier vendredi matin au lendemain des annonces du président de la République face au coronavirus.

Un rayon pâtes vidé, ce vendredi, dans une grande surface (ici à Dijon, photo France Bleu Bourgogne) © Radio France - Sophie Allemand

"On a en effet vu arriver énormément de clients, ils se sont rués sur les pâtes, le riz, les conserves, le papier toilette", explique Jean-Pierre Gontier. "On a dû mobiliser tous nos personnels pour qu'ils aillent en caisses et donner la priorité aux courses alimentaires, on a aussi eu notre drive qui a sauté à un moment en raison du nombre trop important de connexions au même moment".

Aucun problème de stocks"

Mais le patron du Leclerc de Fleury explique : "que les choses soient claires : aujourd'hui, il y a une certaine panique face aux annonces et aux informations. Je tiens à vous dire que chez moi, ou dans les autres enseignes, il n'y a a aucun problème de stocks".

Il n'y a aucune inquiétude !"

"On a soixante jours de stocks entre nos magasins et les entrepôts sur tous les produits basiques. Par ailleurs, nos industriels pâtes, riz, conserves continuent à livrer, parfois avec un léger décalage parce que vu la demande les transporteurs sont très sollicités, mais il n'y a aucune inquiétude."