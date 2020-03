Coronavirus : "Il y a des imbéciles qui mettent en péril les urgences", dénonce cet urgentiste orléanais

Alors que la France est confinée depuis mardi 17 mars, midi, les hôpitaux continuent de recevoir des centaines de malades et d'appels.

Olivier Maitre, médecin urgentiste à l'hôpital d'Orléans et ancien chef des urgences du CHRO (de 2008 à 2017), était l'invité de la matinale de France Bleu. Pour lui, il est grand temps que des "imbéciles, extrêmement égoïstes, arrêtent de mettre en péril notre système".

200 appels par heure aux urgences de l'hôpital d'Orléans !!!

Pour Olivier Maitre l'heure est grave, "c'est une guerre sanitaire. Quand on voit ce qu'il se passe dans les hôpitaux de la région Grand Est, où tous les malades ne peuvent pas être soignés, on voit bien qu'on est comme en temps de guerre. Mais nous n'en sommes qu'au début".

Il y a des imbéciles, extrêmement égoïstes, qui pensent que tout leur est dû. Ils mettent en péril notre système !

Chaque jour, Olivier Maitre reçoit aux urgences des milliers d'appels depuis le début de l'épidémie "nous répondons à environ 200 appels par heure, ce qui fait en moyenne 2000 par jour aux urgences d'Orléans." Mais selon lui, le plus grave dans cette situation, ce sont les appels bénins qui empêchent de prendre les appels de personnes en détresse. "Bien sûr il ne faut pas jeter l’opprobre sur tout le monde mais il y a un certain nombre d'imbéciles, extrêmement égoïstes, qui pensent que tout leur est dû. Ces gens-là mettent en péril notre système !"

Je ne comprends pas pourquoi les gens se ruent sur le PQ !"

Et le médecin d'ajouter, avec toujours autant de gravité, "de même ça n'a aucun de se masser dans les supermarchés et de faire des provisions de nourriture. Je n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi les gens se ruent sur le papier toilette. Il est important de penser aux soignants qui travaillent toute la journée et qui vont ensuite le soir faire leurs courses et ne peuvent pas parce que les rayons ont été dévalisés. Il faut penser à nos soignants."

Pour l'instant le gros de la vague n'est pas arrivé dans notre région

Alors que les chiffres des malades atteints de Covid-19 continuent d'augmenter partout en France, le médecin fait le point sur notre région : "les chiffres évoluent extrêmement rapidement, nous comptons une quinzaine de malades hospitalisés. Mais pour l'instant le gros de la vague n'est pas arrivé dans la région Centre-Val-de-Loire, l'ARS l'a bien rappelé."

"C'est pourquoi nous avons réorganisé l'hôpital pour accueillir le plus de malades possibles." rappelle le médecin urgentiste. Pour rappel, la région compte à ce jour 170 lits en réanimation selon le préfet du Loiret, Pierre Pouëssel. (Retrouvez notre article sur le sujet)

Avant de conclure : "la seule manière d'éviter la montée en puissance du nombre de malades et le débordement dans les hôpitaux : c'est le confinement."