Coronavirus : "il y a eu un relâchement à Bordeaux et en Gironde" dit le directeur du CHU de Bordeaux

La Gironde avait été relativement épargnée depuis le début de la crise sanitaire, mais ces derniers jours tout s'est emballé a constaté le directeur du CHU de Bordeaux : le taux d'incidence a augmenté considérablement en une semaine souligne Yann Bubien, même si on reste sur des chiffres moindres que les autres régions

Le directeur comprend le relâchement lié au beau temps, l'envie de faire autre chose, mais il rappelle qu'il faut que tout le monde se reprenne pour que l'on revive normalement.

Face à la demande présidentielle d'augmenter le nombre de lits en réanimation, Yann Bubien précise que le CHU a déjà commencé grâce aux déprogrammations qui se font avec tact et mesure assure t-il

On essaye de faire le moins de déprogrammation possible, et on ne le fait sur aucun cancer, ni sur la pédiatrie, ni sur les greffes