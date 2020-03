Coronavirus : les médecins ont un "besoin urgent" de masques

La France est à l'arrêt pour tenter de stopper l'épidémie de coronavirus. Face à la pandémie, les médecins sont en première ligne, mais certains lancent un cri d'alarme et réclament plus de moyens de protection. "Les masques sont indispensables", alerte Frédéric Prudhomme, président du conseil de l'ordre des médecins des Yvelines.

Des médecins sans protection

"Les médecins seront présents pour faire face encore faut-il qu'ils aient les protections nécessaires", déclare, ce lundi, Frédéric Prudhomme. "Beaucoup de médecins vont se retrouver dans l'impossibilité de consulter, car ils ne peuvent pas s'exposer, ni exposer les patients s'ils n'ont pas de masques. Pour l'instant, on se débrouille, mais ça devient très très urgent d'obtenir ses masques par l'état."

Moins de patients dans les salles d'attente

Pour endiguer la propagation du virus, il faut notamment limiter les contacts, rester à bonne distance des uns des autres. Impossible donc d'imaginer des salles d'attente bondées chez les médecins. "On va prendre nos dispositions pour limiter les consultations et faire le tri", explique Frédéric Prudohmme. "Il faut favoriser la téléconsultation et espacer les rendez-vous pour ne pas laisser plusieurs patients dans les salles d'attente."