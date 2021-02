Coronavirus : il y a un an, les Contamines-Montjoie devenaient le premier foyer épidémique de France

En février 2020, cinq cas de coronavirus étaient détectés aux Contamines-Montjoie. Un an après, retour dans le village de Haute-Savoie devenu le premier cluster français.

Coronavirus - Il y a un an, les Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) devenaient le premier foyer épidémique de France

"Je me souviens très bien du moment où j’ai été alerté." Une tasse de café entre les mains, Etienne Jacquet n’a pas de mal à remonter le temps. "C’était le vendredi 7 février en début de soirée, poursuit celui qui à l’époque occupait le fauteuil de maire des Contamines-Montjoie. J’ai reçu un appel du préfet et du sous-préfet pour me dire qu’il y avait des _suspicions de cas sur la commune_." Elles seront confirmées dans la nuit.

Les Contamines-Montjoie en février 2020. © Radio France - Valentine Letesse

Dès ce moment tout s’accélère. Une cellule de crise est mise en place. La préfecture, l’Agence régionale de santé (ARS) et la mairie s’organisent. "Dès le samedi matin, tous les services de la commune étaient opérationnels." Dans le village, la nouvelle se propage. "C’est un cataclysme, reconnait Jeff, un commerçant. La veille tout va bien, le lendemain tout va mal." Rapidement, l’information fait également le tour des médiaux nationaux et internationaux. "C’était le début des vacances, se souvient la patronne d’un magasin de sport. J’ai eu des vacanciers qui étaient sur la route et qui ont appelé pour annuler."

REPORTAGE - Les Contamines-Montjoie, un an après. Copier

Cinq cas positifs

Le premier foyer épidémique de coronavirus de France est localisé dans un chalet appartenant à des Anglais installés depuis de nombreuses années dans la station. Quelques jours auparavant, ils ont reçu un autre Britannique. "Il revenait de Singapour et il a été testé positif lors de son retour à Londres", explique Etienne Jacquet. Onze personnes étaient présentes dans le chalet, cinq sont positives dont un enfant scolarisé à l’école du village.

Dès le samedi 8 février, le Samu ainsi que du personnel du Centre hospitalier Annecy Genevois et la Croix Rouge sont mobilisés. Le lendemain, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn à cette époque, se rend sur place. Une centaine de personne seront testées, certaines seront isolées. Au final, un seul cas de contamination secondaire sera détecté. "Finalement, la crise a été bien gérée", souffle le pharmacien des Contamines.

Tester-isoler

"À ce moment-là, le fameux slogan tester-isoler a fonctionné", assure l’ancien maire. "Cela nous a permis d’isoler les cas contacts et de sortir de cette crise assez rapidement." Etienne Jacquet (l’intégralité de l’interview est à écouter ci-dessous) tient également à souligner le sang-froid des habitants. Même s’il y a eu quelques inquiétudes,"tous ont été remarquables". Dans sa boutique, Jeff va même jusqu’à lâcher : "cela nous a même presque fait de la pub. Aujourd’hui, tout le monde sait où sont les Contamines."

ÉCOUTEZ l'ancien maire des Contamines, Etienne Jacquet. Copier

Etienne Jacquet était le maire des Contamines-Montjoie au moment de la découverte d'un cluster en février 2020. © Radio France

Le retour d’expérience des Contamines est encore utile

Selon le Dr Anne-Sophie Ronnaux-Baron de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif «LAC» (lutte anti-covid) s’inspire directement de ce qui a été réalisé aux Contamines en février 2020. "Il s’agit d’unités mobiles qui, dès la mi-février, pourront être envoyées dans les établissements scolaires ou les quartiers où il y a une hausse des contaminations." Elles permettront notamment de réaliser des tests in situ.