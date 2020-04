Coronavirus : ils donnent 80 repas au personnel des Ehpad à Auxerre, en solidarité

Belle initiative que celle des bénévoles du groupe "identifier les Sdf pour leur venir en aide Auxerre et alentours". Pour le déjeuner de vendredi, ils ont préparé et livré 80 repas au personnel de 3 Ehpad de l'Auxerrois : la résidence Orpea "le Saule", la maison de retraite "les Opalines" à Auxerre, et l'Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) "les jolis bois" à Appoigny. Des repas préparés dans des barquettes, pour dire merci aux infirmières et autres aides-soignant(e)s.

Les 80 repas prêts à être livrés aux Ehpad © Radio France - Identifier les Sdf pour leur venir en aide Auxerre et alentours