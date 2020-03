Coronavirus : ils fabriquent des visières de protection avec des imprimantes 3 D

"On a proposé ça à un médecin qui a essayé et qui a dit que c'était super", raconte Loïc Piquard gérant de l'agence de communication Elyazalée basée à Plérin dans les Côtes d'Armor.

Avec un ami "maker", Loïc s'est lancé dans la fabrication de visières de protection pour pallier le manque de masques dans la lutte contre le coronavirus.

"On les fabrique avec des imprimantes 3 D", poursuit Loïc, "il faut entre 1h et demi et 4h pour imprimer le support en plastique de la visière ensuite on l'assemble avec une feuille transparente, ce sont des feuilles de rétroprojecteur ou de couverture pour reliure".

Des visières livrés à un Ehpad et une pharmacie

Loïc s'apprête àlivrer une dizaine de visières à un Ehpad puis d'autres à une pharmacie qui regroupe tous les dons et qui les dispatchent selon les besoins.

Le "maker" a regroupé les trois principaux modèles sur un site pour que les possesseurs d'imprimantes 3 D puissent télécharger les fichiers et poser des questions.