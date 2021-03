Coronavirus : ils offrent un bol d'air aux étudiants à Saint-Brévin

Agé de 20 ans, Brésilien, Enzo est le premier à bénéficier d'une nuit gratuite (avec petit-déjeuner) dans la maison d'hôtes Brevocéan en ce début mars. En école d'ingénieurs à Marseille depuis l'automne, il est venu rendre visite à l'un de ses amis brésiliens qui étudie à Nantes. Et c'est sur Facebook qu'il a découvert l'offre des hébergeurs solidaires. Il peut passer une nuit gratuitement dans la jolie maison d'hôtes Brevocéan, au calme, à 700 m de la mer. "Un bol d'air qui fait du bien car les cours à distance dans un studio loin de son pays c'est compliqué. C'est difficile de passer ses journées face à un écran, sans parler à personne"explique l'étudiant. Enzo avoue qu'il n'aurait pas pu s'offrir la chambre à 90 euros, surtout que la monnaie de son pays ne cesse d'être dévaluée. Même si le séjour est court, il apprécie de marcher sur la plage, de découvrir l'oeuvre d'art "le serpent" à Mindin.

Le séjour permet aussi à l'étudiant d'échanger avec Alexandra Gauthier, la propriétaire de la maison d'hôtes. Même si pour les professionnels du tourisme, la situation est également compliquée à cause de la crise sanitaire, la jeune femme trouve logique d'être solidaire. Deux autres hébergeurs de la communauté de communes participent à l'opération qui s'inspire d'une initiative née dans la région d'Angers. Aucune condition de ressources n'est demandée. Il faut fournir un certificat de scolarité ou d'apprentissage en cours, ainsi qu'une attestation de responsabilité civile.

Mon objectif premier c'est de leur apporter une bouffée d'oxygène, de pouvoir respirer. Moi aussi j'ai été étudiante pendant de longues années dans des petites surfaces et on a envie de pousser les murs. Quand on est étudiant, on a besoin d'interactions, de rencontrer des gens Alexandra Gauthier propriétaire de la maison d'hôtes Brevocéan