Coronavirus : "les résidents s'éteignent comme des bougies", un directeur d'Ehpad appelle à l'aide

Alors que le coronavirus se répand et tue de plus en plus de résidents d'Ehpad, un directeur d'établissements en Haute-Savoie tire la sonnette d'alarme. Il a besoin impérativement de renfort de personnel et très rapidement avant que le bilan humain soit catastrophique.

Les Ehpad sont durement touchés par le coronavirus, notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et le bilan humain s'alourdit chaque jour. C'est le cas notamment à Sillingy, au "Bosquet de la Mandallaz", et à Cervens, au "Verger des Coudry", en Haute-Savoie. Ils sont gérés par l'association Odelia. Sur les près de 170 résidents que comptent en cumulé les deux établissements, déjà 19 sont morts.

Besoin de soignants, psychologues...

Pour rien arranger, les deux Ehpad ont perdu près de la moitié de leur personnel. Ils ont reçu une équipe de la réserve sanitaire mais après deux semaines, elle repart déjà. Leur directeur, Eric Lacoudre, tire donc la sonnette d'alarme face au manque de personnel et alors que la pandémie fait rage. "J'en appelle à la population. Vous êtes là, vous êtes disponible, aidez-nous. On a besoin de personnel soignant, de personnel qui nettoie et désinfecte, de psychologues, musicothérapeutes... de toute cette batterie de professionnels qui existe en France pour s'occuper de nos résidents et arrêter qu'ils s'éteignent progressivement comme des petites bougies. On est complétement démuni. _C'est une question de vie ou de mort_".

Communiqué de l'Ehpad "Le bosquet de la Mandallaz" - Photo page facebook

Le directeur souhaite également de la part "des autorités françaises", une "réponse collective à l'échelle nationale". Eric Lacoudre avoue avoir l'impression que "collectivement la France n'a pas compris l'enjeu. _On n'a pas donné une réponse adaptée au virus pour aider les Ehpad_, il y a donc de l'agacement et de la colère. On est en train d'oublier les principales victimes qui sont les personnes dépendantes fragilisées des Ehpad."

Collectivement, la France n'a pas compris l'enjeu" - Eric Lacoudre, directeurs de deux Ehpad en Haute-Savoie

Face au manque de personnel, celui de l'Ehpad de Sillingy a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour appeler à l'aide et tenter de motiver les volontaires.

Pour recruter du personnel, le gouvernement vient lui de lancer la plateforme Renforts-Covid.