Coronavirus : immunité collective ou contrôle strice ? "le choix n'est pas clair" pour la commission d'enquête

La circulation du virus reprend activement désormais dans 55 départements français classés en rouge sur la carte de vigilance. Même si on est encore loin des chiffres au pic de la crise au printemps dernier, avec 20% de lits en réanimation occupés, il y a des sources d'inquiétude sur l'état de préparation à affronter une deuxième vague.

"On connait mieux le virus, la stratégie du port du masque et de la distanciation produit ses effets avec une reprise plus lente", souligne Bernard Jomier, mais "on est en échec sur la stratégie tester, tracer isoler, qui est mal mise en oeuvre", selon le rapporteur de la commission d'enquête sur la gestion du Covid-19, invité de France Bleu Paris ce lundi.

Absence de réaction

"Sur le test ça fait depuis le mois de juillet qu'on constate à Paris une augmentation des délais, et il n'y a pas eu de réaction", regrette le sénateur écologiste apparenté PS. "L'ars nous annonce des résultats en 24h, très bien mais c'est la première marche, il faut pouvoir tracer, isoler, et on ne parle plus du tout des lieux censés accueillir les malades en quarantaine." Vingt centres de dépistage et de diagnostic sont déployés à Paris et dans la région à partir de ce lundi, annonce l'agence régionale de santé.

Les problèmes de communication du gouvernement ces derniers mois "révèlent autre chose", selon Bernard Jomier. "Soit on va vers un contrôle très stricte, soit une politique de laisser circuler le virus, et parfois on a le sentiment que le choix n'est pas clair", insiste le rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale. Le choix de l'immunité collective comme en Suède est très controversé.

Discours contradictoire

"Je crois qu'il hésite en permanence depuis le début. A 8 jours du confinement il nous dit 'sortez, allez au restaurant, allez au théatre'. On était déjà dans un discours contradictoire", rappelle le sénateur de Paris qui pointe aussi du doigt un "processus de décision pas clair dans notre pays". "Où est discuté la stratégie de dépistage, quelle est l'agence sanitaire qui conseille le gouvernement ? personne ne le sait", déplore Bernard Jomier sur France Bleu Paris

"Lutter contre une épidémie nécessite que toute une société fasse bloc et sache où elle va", insiste le rapporteur de la commission d'enquête qui doit auditionner cette semaine l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, et l'actuel, Olivier Véran.