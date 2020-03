Coronavirus - Impossible de donner ou d'acheter des objets à Emmaüs en Mayenne, les magasins sont fermés

La communauté Emmaüs de la Mayenne ne peut plus accueillir de public, il est impossible de donner ou acheter des objets dans les magasins de Laval ou de Villiers-Charlemagne. L'association ferme ses magasins, "en raison des préconisations officielles et de la prolifération rapide du coronavirus".

La communauté Emmaüs de la Mayenne a décidé de cesser ses activités jusqu’à nouvel ordre. Le dépôt d’objets et les lieux de vente sont fermés à tous les donateurs, aux acheteurs et aux bénévoles.

Tous les ramassages d’encombrants en déchetteries ou d’objets à domicile et les livraisons sont suspendus. "Nous prenons cette décision par principe de précaution et de solidarité envers nos compagnons, nos donateurs et nos clients. La période nous impose d’éviter d’être un vecteur de propagation", explique James Charbonnier, le président de la communauté Emmaüs de la Mayenne.