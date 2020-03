Au lendemain de l'allocation du chef de l'Etat sur la lutte contre le coronavirus, le 1er ministre a annoncé ce vendredi interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, avec effet immédiat sur tout le territoire. Depuis, les annonces d'annulations s’enchaînent, notamment en Limousin.

Coronavirus : interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, annulations en cascade en Limousin

L'opéra théatre de Limoges n'échappe pas à la vague d'annulation à cause du coronavirus

Le 1er ministre Edouard Philippe a annoncé ce vendredi l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes pour lutter plus intensivement contre la propagation du coronavirus Covid 19. Depuis cette annonce, les annulations se multiplient notamment en Limousin. Le 1er marché nocturne de ce vendredi soir aux Halles Centrales de Limoges est annulé. Tout comme les deux dernières représentations du cabaret du Trech prévues ce vendredi soir et samedi.

Annulation également pour tous les spectacles de la scène nationale Brive-Tulle. Le ministère de la culture demande aussi aux responsables de musées d'en limiter l'accès voir de fermer temporairement. Des festivals sont aussi impactés. Le festival du cinéma de Brive qui devait se tenir du 7 au 12 avril est annulé tout comme le festival les Zébrures de printemps prévu du 20 au 29 mars à Limoges.

Limoges où toute la programmation des centres culturels est annulée tout comme la biennale Danse Émoi programmée au mois de mars. La ville a aussi décidé de fermer la BFM du centre ville. Les annexes restent ouvertes. Annulation aussi des spectacles à l'Opéra de Limoges. Tout comme pour les journées portes ouvertes prévues ce week-end au conservatoire qui restera fermé lundi matin.

Coryne Dupuis, la directrice de la culture à la ville de Limoges sur les annulations à cause du Covid 19 Copier

Dans le monde du sport, les annulations s'amoncellent également. Après les ligues et les fédérations de football et de basket, le rugby et le tennis ont aussi décidé de suspendre toutes leurs compétitions, en amateur comme en professionnel. En cyclisme, la classique Le Poinçonnet-Panazol de ce samedi est annulée.

Toutes les piscines du Limousin vont rester fermées jusqu'à nouvel ordre. Tout comme la patinoire de Limoges. Même chose pour le vélodrome Raymond Poulidor à Bonnac. En revanche, les deux principaux parcs sportifs de Limoges restent ouverts, Beaublanc et Saint Lazare. Tout comme le golf municipal.