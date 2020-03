Coronavirus : interventions à domicile, comment gérer les annulations en période de confinement?

Le confinement a commencé mardi 17 mars, et vous êtes nombreux à vous interroger sur le maintien ou non d'une intervention programmée d'un artisan chez vous. Peut on décommander ou pas? François Xavier Mignot, avocat au barreau de Dijon, vous répond sur France Bleu Bourgogne.

Déjà plusieurs jours en confinement, et vous vous posez des questions pratiques, des questions du quotidien d'ordre légal. Un artisan doit passer chez vous pour une installation ou une réparation, mais vous avez annulé l'intervention à cause des mesures de confinement. Que se passe-t-il alors? Maitre François-Xavier Mignot, avocat au barreau de Dijon, répond à vos interrogations.

Nous vivons une période exceptionnelle, est-ce qu'elle est bien prise en compte dans notre législation ?

Le cas de force majeure est prévue par le code civil, il s'applique en toute circonstance, coronavirus ou pas. Evidemment, le coronavirus est un exemple typique d'application de cette disposition légale. Mais surtout, vous avez les indications du gouvernement, comme celle du ministre de l'Economie, qui considère que la situation mérite l'application de ce cas de force majeure. Elle permet ainsi aux co-contractants de suspendre l'exécution de leurs obligations.

Un cas pratique soumis par une auditrice : elle devait faire installer une pompe à chaleur chez elle, elle a finalement décidé d'annuler le rendez-vous, à cause du confinement. L'entreprise a refusé de suspendre l'intervention. Que dit la loi ?

Je pense que l'entreprise ne se contente pas de dire que le contrat est annulé, c'est pire ! L'entreprise a du surement dire : "Vous refusez d'exécuter le contrat, nous on revendique néanmoins l'exécution du contrat et on encaissera le paiement et on considérera que c'est installé." Mais ce n'est pas légal. Cette dame est en droit, compte tenu des mesures, d'annuler cette commande, avec les risques sanitaires que ça représente.

Les entreprises sont donc pénalisées par le confinement, pourtant c'est légitime de leur part de vouloir mener à bien leurs commandes...

Tout à fait, les entreprises peuvent décaler l'exécution de la prestation, lorsque l'autorisation de circuler sera redonnée par le gouvernement. En l'état, il faut suspendre les exécutions de chacun. L'auditrice en question ne paie pas l'intervention, et l'entreprise suspend l'installation pour l'instant.

Est-ce qu'une entreprise peut refuser d'intervenir chez un particulier ?

Oui, et plusieurs explications sont recevables. D'abord à cause d'un problème de manque de personnel, qui fait jouer son droit de retrait, ou encore à cause de problèmes d'approvisionnement.

Est-ce que les artisans peuvent majorer les factures en invoquant le risque de contagion au domicile du client ?

Non, pas après avoir régulariser un contrat qui est en cours d'exécution, puisque cela modifierait les termes du contrat qui a déjà été conclu. On ne peut pas exiger, telle une rançon, en disant "payez moi plus et je viendrai finir l'installation." Ce serait totalement illégal, et par ailleurs un peu scandaleux. Pour les contrats à venir, si ce n'est pas réglementé, les entreprises peuvent majorer une prestation à venir. Mais pour l'instant, il n'y pas pas de prestations à venir.