Coronavirus : "j'ai l'impression de faire de la prison gratuitement" raconte un Bordelais bloqué au Maroc

France Bleu Gironde : Laurent Mergault, vous êtes depuis deux mois, chez votre fille au Maroc. Ce voyage, qui devait durer quelques jours, s'éternise. Comment vivez-vous cette situation ?

Laurent Mergault : Ici les gens ont très peur du virus. Il portent tous des masques. Les vigiles pulvérisent du gel hydroalcoolique sur les mains à chaque entrée dans les magasins. Ils ont vraiment une peur bleue de la situation.

Est-ce que ce climat anxiogène, vous donne envie de rentrer en France avant le 20 mai, date du déconfinement au Maroc ?

Je suis passé par plusieurs phases. Je suis chef d'entreprise et que j'ai l'habitude de faire face aux problèmes. Donc j'ai d'abord été serein face à la situation, j'ai pris mon mal en patience. Mais après deux mois, je commence à perdre mon sang froid. Je suis en colère ! Il faut être logique. Le virus ne circule pas dans l'air donc je ne comprends pas pourquoi les aéroports sont fermés alors que nous pouvons aller dans les supermarchés. J'ai vraiment l'impression de faire de la prison gratuitement. On me prive de ma liberté et de mon travail.

Justement comment vous faites pour gérer votre agence immobilière à distance ?

Je compte sur mes collaborateurs envers qui j'ai totalement confiance. Heureusement, nous avons des outils pour faire des conférences à distance, on s'échange des mails mais ça n'a pas la même saveur qu'en réel. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif, et là, je me sens comme un cheval de course enfermé dans un enclos de 9 m².

Savez-vous quand allez-vous pouvoir rentrer en France et reprendre une activité normale ?

Je ne sais pas. Il y a peut-être la possibilité d'un rapatriement mais cela pourrait coûter cher. Sinon j'attend la réouverture des aéroports et je rentre directement à Bordeaux. Mais toutes ces options résultent de choix politiques. J'ai pu m'entretenir avec le ministère des affaires étrangères et il m'a clairement expliqué qu'il faut négocier avec les aéroports, la police et les compagnies aériennes, donc tout ça peut encore prendre du temps.