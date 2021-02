Coronavirus : immersion dans un bar-restaurant clandestin à Marseille

Voici des mois que des milliers de cafés, bars, brasseries et restaurants sont fermés partout en France en raison de la crise sanitaire. Mais malgré les aides de l'État, beaucoup de patrons, notamment à Marseille, décident de braver l'interdit en servant à boire et à manger à des habitués.

Ce bar sert clandestinement plusieurs dizaines de clients chaque jour, dans deux salles à l'abri des regards.

Le ras-le-bol des bars et restaurants fermés depuis des mois en raison de l'épidémie de Covid-19. Si une majorité d'établissements se contentent des aides de l'État et de la vente à emporter, certains patrons de brasseries bravent désormais l'interdit et ouvrent clandestinement leurs portes à des clients, souvent des habitués.

Combien de "clandés" à Marseille ?

Les bars et restaurants qui ouvrent malgré l'interdiction sont appelés "clandés" à Marseille. Combien sont-ils ? Qui sont leurs clients ? Qui sont leurs patrons ? Pourquoi ouvrent-ils malgré l'interdiction et le risque de fermeture administrative ? France Bleu Provence a enquêté à l'intérieur d'un établissement clandestin.

"On dirait qu'on deale du shit, c'est gênant, mais je viens quand même." - Un client habitué de plusieurs "clandés" à Marseille

Qui sont les clients des bars clandestins ?

L'établissement où nous nous sommes rendus est situé à Marseille. Pour des raisons de confidentialité, nous ne préciserons pas le lieu exact du reportage et les prénoms ont été modifiés.

Le rideau métallique de l'établissement est baissé. Derrière une porte dérobée, il y a un étroit couloir, avec des chaises et des tables, au pied d'un escalier. Les clients se signalent par deux coups sur la porte en guise de mot de passe. Ils sont artisans, ouvriers, employés de bureau mais aussi enseignants, policiers ou patrons, comme Laurent. "C'est pour voir les collègues, garder un peu de vie sociale, raconte ce chef d'entreprise. Mais c'est vrai que j'assume un vice", conclut le sexagénaire en parlant de son alcoolisme.

C'est par une porte dérobée, que les clients, habitués, se signalent au propriétaire de l'établissement. © Radio France - Fred Chapuis

Cet autre client, habitué des bars clandestins se présente comme un marginal sans emploi, vivant de l'allocation pour adulte handicapé. L'épidémie de Covid-19, il n'y croit pas, comme tous ici. D'ailleurs dans l'établissement, les gestes barrières ne sont pas respectés. "Personne ne rentre avec le masque, explique ce trentenaire. J'ai fait trois fois le test, trois fois négatifs. Mais maintenant je m'en fous, franchement. Parce que je me dis que ça sert à rien, même leur vaccin, ça sert à rien."

Pourquoi un patron de bar ouvre clandestinement ?

Le gérant de l'établissement, qui a accepté de témoigner sur France Bleu Provence, est un homme d'une cinquantaine d'années, marié et père d'un enfant. Ce petit patron travaille sept jours sur sept. "Je propose à manger uniquement en semaine. Le week-end, j'ouvre le bar seulement pour servir les boissons aux habitués", explique-t-il. Déjà contrôlé et averti par la police lors du deuxième confinement, le gérant prend le risque cette fois d'une forte amende et d'une fermeture administrative.

"Je vis dans une certaine angoisse. Je ne suis pas tranquille parce que je sais que je fais une chose illégale, mais si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas survivre." Le patron du "clandé"

L'homme reçoit 1.500 euros d'aides de l'État. "Je paie mon loyer et celui de mon bar, mais après ? Je ne mange pas ? Je ne paie pas mes factures ?" s'interroge le gérant avant de conclure : "Ça me permet de passer ce cap, si on arrive à le passer."

En moyenne, une vingtaine de couverts sont servis chaque jour dans l'établissement. "C'est trois à quatre fois moins qu'avant l'épidémie", précise le patron.

Tous les règlements se font en espèces. Mais cette fois, ce n'est pas la faute du virus. "Il n'y a pas de machine à carte bleue. Comme dans la plupart des bars, on paie en espèces, précise un habitué. C'est pour ça que l'État n'aime pas les bars", s'amuse-t-il, un brin provocateur.

L'une des salles "cachées" du bar-restaurant où l'on peut être servi à table. © Radio France - Fred Chapuis