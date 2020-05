Coronavirus : "J'avais posé des congés pour les Boucles de la Mayenne, ce sera finalement à la maison"

Les Boucles de la Mayenne initialement prévues du 28 au 31 mai n'ont finalement pas lieu. La pandémie a eu raison de la course cycliste qui est reportée en 2021. Julien Foucher, un Mayennais de 34 ans avait pourtant tout prévu pour participer à l'événement côté organisation.

Vous ne suivrez pas les Boucles de la Mayenne ce samedi 30 mai. Une étape était pourtant prévue de Saint-Berthevin à Craon mais l'édition 2020 de la course cycliste a été annulée à cause de la pandémie. Elle devait commencer le 28 mai et finir le 31 mai.

C'est beaucoup de déception pour les coureurs et pour toute l'équipe qui a travaillé à l'organisation de la course. C'est le cas de Julien Foucher, 34 ans qui vit à Saint Ouen des Toits et qui avait tout prévu pour assurer la sécurité sur le parcours.

"J'avais posé des congés pour les Boucles de la Mayenne. Les Boucles ne sont pas restées mais le temps oui donc je suis à la maison pendant trois jours à profiter du soleil", explique ce Mayennais.

Je vais faire du vélo, je vais en profiter pour faire un petit morceau du parcours prévu pour les coureurs

Il est doublement déçu parce que cette année en plus, la météo était au rendez-vous, contrairement à l'édition 2019. "Là, il y a du soleil, un petit peu de vent pour pimenter la course, il y aurait eu de quoi faire une belle bataille à vélo et une belle journée pour le public", regrette Julien Foucher.

Les Boucles de la Mayenne sont reportées en 2021. L'idée est de conserver le parcours prévu pour l'édition 2020 (Laval, Vaiges, Evron, Saint-Berthevin, Craon, Méral) mais tout dépendra des communes, si elles sont toujours partantes. Méral a en tout cas déjà dit oui pour 2021. Aucune date précise n'est annoncée pour l'instant.