Coronavirus : "Je ne le ferai jamais", "c'est la seule solution", la vaccination obligatoire divise

Un variant Delta qui progresse et une vaccination qui patine. La France s'expose à une 4e vague dès cet été selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Le gouvernement demande aux Français de se faire vacciner rapidement. Alors que le commissaire au Plan, François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron, se prononce lui, pour la vaccination obligatoire pour tous les Français.

Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ?

La question ne se pose pas insiste le gouvernement. Seule l'obligation vaccinale pour les soignants est à l'étude avec un projet de loi envisagé pour la rentrée.

"Je pense que tout le monde doit être vacciné." - Mouna, vaccinée

Pour Mouna, la soixantaine, habitante de Septèmes-les-Vallons, "totalement vaccinée depuis mai", seule la vaccination arrêtera l'épidémie.

"Tout le monde doit être vacciné, pense cette mère de trois enfants, d'abord sceptique puis convertie à la vaccination. J'ai plus cette peur de me dire je vais l'attraper, je ne peux pas toucher ça. Je suis libérée. Dans ma famille, on est tous vaccinés. Mes enfants, mes belles-filles, mes gendres. Au départ, on ne voulait pas, mais s'est tous mis à la vaccination car on pense que c'est la seule solution. Il faut se protéger et protéger les autres."

"Je ne me vaccinerai jamais sauf si on m'attache les pieds et les mains et qu'on me dise, maintenant on va te piquer !" - Pierre, non vacciné

Autre ambiance, dans un bar de Septèmes-les-Vallons au nord de Marseille, la vaccination obligatoire fait beaucoup parler. Pierre, Éric et Jacques, sont trois habitués. "Il ne faut pas le rendre obligatoire, prévient Pierre, 74 ans. Je ne suis pas vacciné, je ne le ferai jamais. À moins qu'on m'attache les pieds et les mains et qu'on me mette le calibre sur la tête et qu'on me dise, maintenant on va te piquer ! Va savoir ce qu'il y a là-dedans !" Son copain Jacques comprend l'argument de Pierre. Il a pourtant reçu deux doses d'AstraZeneca "parce que je ne veux pas être intubé à l'hôpital et mourir comme un chien (sic)", explique le retraité.

Le débat sur la vaccination obligatoire pour tous les Français reste ouvert alors que les rendez-vous pris pour une première injection sont en nette baisse depuis plusieurs semaines. Seul un Français sur trois est totalement vacciné. Un sur deux a reçu une dose. On est bien loin des 90% nécessaires pour atteindre l'immunité collective selon les experts.

