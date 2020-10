Coronavirus : "Je ne peux pas garantir maintenant que le marché de Noël pourra se tenir à Metz"

La situation sanitaire s'aggrave en Moselle, et le taux d'incidence a largement augmenté en une semaine. De 68,9 cas pour 100 000 habitants, il culmine désormais à 126 dans la métropole de Metz. Sur tout le département, il est de 90,5. Conséquence : la Moselle passe ce vendredi matin en zone rouge. C'est l'incertitude pour les semaines à venir. Le marathon de Metz est annulé, mais désormais, les yeux sont tournés vers le marché de Noël dé décembre.

Impossible de savoir à l'instant T

Pour l'heure, si l'événement n'est toujours pas rayé du calendrier, il n'est pas possible de savoir s'il sera maintenu ou non. "On continue la discussion pour imaginer des solutions, mais je ne peux pas garantir maintenant s'il pourra se tenir", confie ce vendredi sur France Bleu Lorraine le préfet de la Moselle Laurent Touvet. Ce dernier prévient d'ailleurs que des décisions de dernière minute sont susceptibles de tomber dans les prochaines semaines.

"On ne décide pas au jour le jour", poursuit-il. "On essaye d'anticiper et de prévoir l'évolution de la maladie, mais nous ne la connaissons pas encore parfaitement." Pour l'heure, seules certitudes : il n'y aura a priori pas de chalets sur la place Saint-Jacques, ni de grande roue au pied de la cathédrale.