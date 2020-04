Coronavirus : "je suis un miraculé", guéris du Covid, ils racontent leur parcours

En Auvergne-Rhône-Alpes, 4 671 patients ont vaincu le Covid-19 et ont pu rentrer chez eux, selon le dernier bilan de l'ARS, ce 26 avril. Certains d'entre eux ont accepté de nous raconter cette épreuve : l'hôpital, la peur de mourir, les difficultés à respirer, et la lente route vers la guérison.

"C'est compliqué d'admettre que je suis guéri, parce que cela voudrait dire que je vais mieux et ce n'est pas le cas". Cela fait déjà plus de quinze jours que Richard Cuer est rentré chez lui, à Privas. Mais l'Ardéchois de 50 ans doit maintenant mener un deuxième combat contre le virus, moins tangible, mais tout aussi difficile. "Le Covid, je le vis comme un traumatisme psychologique", avoue le père de famille. Il a été soigné au centre hospitalier de Privas et fait partie des 623 personnes guéries du Covid après avoir été hospitalisées, en Drôme-Ardèche.

Dans la tête de Richard, les souvenirs de l'hospitalisation sont intacts, indélébiles. "Les ambulanciers sont venus me chercher en tenue de cosmonaute, c'était un peu effrayant. Et ensuite tout s'enchaîne : on est à la fois acteur et spectateur... J'avais l'impression d'être dans un film. A l'hôpital, vous êtes entouré de personnes qui ne vont vraiment pas bien, qui respirent mal. Et vous ne savez pas si vous vous dirigez vers la mort ou vers la vie." Richard s'est battu pendant trois semaines à l'hôpital pour venir à bout du virus.Une lutte difficile, qui a laissé des traces. "Je m'aperçois qu'il me faudra du temps pour retrouver une vie normale. J'ai beaucoup d'envies, mais lorsque je mets le contact, le moteur ne démarre pas. Il faut que mon corps se remette en service", illustre Richard.

"Je me suis mis face au mistral pour essayer de respirer"

Franck Bernard lui va beaucoup mieux. Il a été infecté en mars et a connu deux semaines de galère, avec un bref passage à l'hôpital de Valence. Désormais pour lui, le Covid-19 "c'est du passé". Mais comme Richard, cet Ardéchois de 51 ans reste marqué par l'expérience de la maladie. Le plus dur, c'était de ne plus réussir à respirer. "J'ouvrais grand la bouche pour avaler un maximum d'oxygène mais l'air n'arrivait jusqu'aux poumons. Il fallait prendre une autre respiration... Un jour, je me suis même mis dehors face au mistral pour essayer de respirer, mais rien n'y faisait. C'était très angoissant".

Jacques Zerbib, 77 ans, a lui aussi connu des difficultés respiratoires et il a été hospitalisé à Privas. S'il n'a pas eu peur de la mort, il mesure aujourd'hui sa chance d'être encore en vie. "Je suis un miraculé, j'ai passé deux semaines à l'hôpital, couché, je ne pouvais pas me lever. J'aurais pu y rester", admet-il. Il a perdu quelques kilos et du muscle, alors il tente de réparer les dégâts. "_Je fais du vélo d'appartement mais à mon âge ce n'est pas facile de reprendre 5 kilos de muscles ! Je me sens encore faible. J'ai même eu du mal à sortir mon citronnier dans le jardin.", raconte l'Ardéchois. Après l'exploit du citronnier, Jacques s'est fixé un nouvel objectif... Dès que cela sera autorisé, il retrouvera ses amis en soirée, jusqu'à 4h du matin, "au moins"_.