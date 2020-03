Pas facile de préparer les Jeux Olympiques lorsque l'on est confiné !

Le Comité international olympique (CIO) a donc décidé de maintenir les Jeux Olympiques de Tokyo du 24 juillet au 9 août en dépit de la pandémie de coronavirus Covid-19. Pas facile dans ce contexte pour les sportifs de se préparer.

L'escrimeuse quimpéroise Cécilia Berder n'a pas de dérogation, en tant qu’athlète de haut niveau, et vit donc le confinement depuis mardi midi comme tous les Français.

"C'est sûr, je ne vais pas demander à mon copain de faire de l'escrime dans le couloir !"

La championne sait qu'elle risque de perdre un peu de niveau technique, "un peu comme tout le monde" dit-elle. "C'est sûr que je ne vais pas demander à mon copain de faire de l'escrime dans le couloir", a plaisanté Cécilia Berder sur France Info ce mercredi.

L'annonce du confinement n'a pas été chose aisée pour l'escrimeuse bretonne : "Déjà, la première chose ça a été pour moi d'accepter. Quand les portes de mon lieu d'entraînement se sont fermées ça n'a pas été facile. On se demande un peu ce qu'on va devenir."

Et après avoir accepté, on s'adapte...

"On se rend compte que notre vie est guidée par une seule chose : on s'entraîne, matin, midi et soir", témoigne Cécilia Berder. "Quand on nous a dit vous n'avez plus le droit, ça a été deux jours où je me suis dit : _Mais que va devenir ma vie ?_"

Malgré tout la sportive s'estime chanceuse, "l'escrime reste un sport créatif et je me dis que je vais réussir à me régénérer mentalement, je pense surtout aux collègues en gymnastique rythmique, en natation, des sports qui sont d'une exigence technique difficile."

Cécilia Berder reste philosophe...

La championne d'escrime garde le moral et s'adapte en cette période de confinement. "En fait, il y a des solutions. _C'est une introspection_, un changement que je suis en train de vivre qui est finalement assez intéressant."

"J'ai du temps pour méditer, pour lire, pour m'entraîner" ajoute la Quimpéroise, "j'ai de la chance d'avoir un petit espace extérieur où j'arrive à m'entraîner, j'arrive à faire de la musculation. Il y a des exercices hyper simples sur Internet. Les gens ont des idées, il y a une créativité chez les gens qui est remarquable pour s'entraîner, pour pouvoir bouger, pour pouvoir suer, pour avoir des moments pour soi. Je vais faire plus de chi gong, plus de yoga !"