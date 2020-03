Coronavirus : jouer à huis clos pourrait "tuer le hockey français" selon le président des Brûleurs de Loups

Tommy Besinger (g) et Christophe Tartari lors de la 8ème jour de Ligue Magnus Scorpions Mulhouse et les Brûleurs de Loups en octobre 2019 (photo d'illustration).

Ça va sonner creux dans les stades. Que ce soit en Ligue des Champions ou encore en Ligue 2, le huis clos devient la norme pour les compétitions sportives à cause de l'épidémie de coronavirus. Si les rugbymen du FCG ou les footballeurs du GF38 se préparent déjà à jouer leurs prochains matchs sans public, cette perspective inquiète les Brûleurs de Loups.

Les hockeyeurs grenoblois vont recevoir soit Amiens soit Mulhouse à la patinoire Pôle Sud vendredi soir et samedi soir pour les demi-finales de play-off de Ligue Magnus. 4 000 places à Pôle Sud, bien plus que le plafond de 1 000 autorisées par le gouvernement.

"Sectoriser" la patinoire ?

"Aujourd'hui nous avons saisi la préfecture avec un projet un peu différent", explique Jacques Reboh, le président des Brûleurs de Loups. "Nous avons la chance d'avoir une patinoire moderne avec la possibilité de créer deux zones distinctes, sans aucun contact entre les supporters. Par exemple, faire rentrer 800 ou 900 personnes du côté de la tribune presse, et 800 personnes dans la tribune d'en face. Cela nous permettrait d'avoir des zones confinées, avec des accès différents, un à l'avant, un autre à l'arrière et donc deux groupes de supporters qui ne peuvent pas se rencontrer, qui ne peuvent pas se croiser."

Le club attend donc les consignes de la Fédération et de la préfecture de l'Isère, en espérant que ce ne sera pas le huis clos, qui aurait des conséquences économiques désastreuses pour le club. "La finalité de notre sport, c'est de provoquer des émotions", poursuit le président. "Avec un huis clos et un score donné en fin de rencontre, on ne partage pas ces émotions." Et on ne rentabilise pas non plus la soirée, puisque la billetterie est la principale ressource du club.

Lors des play-off, le club réalise entre 100 et 150 000 euros de recette par soirée

Si les quatre matchs de play-off à venir se jouaient à huis clos, le club estime que les pertes avoisineraient les 600 000 euros, soit un quart de son chiffre d'affaire annuel. "En plus, on va payer les déplacements et encore aggraver une situation financière déjà difficile", confie Jacques Reboh.

Alors dans ce contexte, ne faut-il tout simplement pas laisser tomber et annuler les play-off ? Le président des Brûleurs y est plutôt favorable. "C'est la fédération qui prendra cette décision et qui verra si cette situation n'est pas susceptible de tuer le hockey en France. Si les cinq clubs majeurs subissent les mêmes difficultés et que ça nous plonge en fin de vie, je ne suis pas sûr que ça soit un service à rendre au hockey."

La perspective du huis clos ébranle aussi le vestiaire. "C'est compliqué de garder les gars concentrés", confie de son côté Jeff Dufour, le manager général du club. "En même temps ce sont des pro, ils font le taf et on sera prêt quand ça va reprendre, il faut rester positif."