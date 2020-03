Coronavirus : Kylian Mbappé fait un "très gros don" à la fondation Abbé Pierre pour lutter contre la crise

Généreux sur le terrain, Kylian Mbappé l'est aussi en dehors. Avec la discrétion qu'on lui connaît, il vient d'offrir un "très gros don", confirme la fondation Abbé Pierre, joint par France Bleu Paris. "Sa famille nous a demandé la discrétion la plus totale donc on ne sortira pas de chiffres", poursuit la fondation. Dans la crise sanitaire que traverse la France, la fondation Abbé Pierre, qui a pour vocation à aider les plus démunis, les sans-abris notamment, veut redoubler d'efforts. Avec ce don elle compte mettre en place un plan d'urgence rapidement.

"Dans la lutte contre le covid-19, ce don servira notamment à l'achat de tickets services pour surtout donner à manger aux sans-abris mais à terme, le but sera aussi de les loger", raconte la fondation Abbé Pierre. Elle soutient qu'elle a besoin d'alimenter un fonds d'urgence pour financer un large panel d'actions en direction des personnes sans domicile.

Le but est de leur donner de l'eau, leur permettre d'avoir accès à une hygiène décente et d'avoir accès à de la nourriture. La fondation veut également mettre en place des maraudes le plus rapidement possible. Et ce sera sûrement possible grâce au don du joueur du PSG, Kylian Mbappé.