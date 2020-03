Coronavirus : l'accueil de jour pour les sans domicile fixe à Dijon est fermé depuis ce mardi

Pour les hébergements d'urgence , les dispositifs qui existent sont toujours en place. C'est à dire que les personnes peuvent continuer à faire le 115 pour être orientées soit vers le centre d'accueil d'urgence, rue Saddi Carnot, soit vers la halte de nuit. Les personnes pourront toujours être accueillies et hébergées pour la nuit. Mais l'accueil de jour géré par la SDAT, la société d'assistance par le travail, rue des courroyeurs a fermé ces portes ce mardi après-midi à 14H pour limiter la propagation du virus.

Le directeur de la sdat, Brice Morey, précise qu'en contrepartie, les maraudes sont renforcées. Il y en a désormais une le matin et une l'après-midi. Les bénévoles utilisent des gants et distribue du gel hydroalcoolique ainsi que de quoi boire et manger.

Ils y font respecter les distances de sécurité et ne serrent plus les mains. Des règles plus faciles à observer dehors qu'en hébergement de nuit, accessible depuis le 115, où la promiscuité est forcément plus problématique.