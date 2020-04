Coronavirus : L'achat de semences pour les potagers autorisé dans l'Yonne

Les plants et semences à vocation alimentaire sont désormais considérés comme des achats de "première nécessité", pendant le confinement lié au coronavirus

Les conditions sont strictes pour la réouverture des pépinières et des jardineries, fermées jusque-là, comme tous les commerces non essentiels pendant le confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Seules les ventes d'arbres fruitiers, ou des plants de légumes pour le potager sont autorisées par dérogation préfectorale. Dans l'Yonne, la préfecture a estimé que cela est possible :

- sur les marchés ouverts autorisés par arrêté préfectoral après avis du maire ;

- grâce à des dispositifs de type drive ;

- dans les jardineries autorisées à être ouvertes au titre de leur activité d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, ou plus généralement par tout établissement autorisé à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du décret précité.

S’agissant plus spécifiquement des jardineries, elles sont autorisées à commercialiser l’ensemble de leurs produits dès lors qu’elle comporte une activité d’alimentation animale ou humaine.

Enfin, dans un communiqué, la préfecture précise qu'il est permis aux agriculteurs, dans le cadre de leur activité professionnelle, de se fournir en semences auprès des jardineries et pépiniéristes.