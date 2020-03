Deux Terminaux sont fermés à l'aéroport d'Orly et deux à Roissy. A cause du coronavirus, le trafic aérien s'effondre. A ce jour, 80% des salariés des aéroports sont au chômage partiel.

Coronavirus - Plusieurs Terminaux fermés à Orly et Roissy faute de trafic aérien

L’activité aéroportuaire à Orly et à Roissy a beaucoup diminué en raison de l’effondrement du trafic aérien lié à la propagation du coronavirus. Le secteur aérien est l'un des plus touchés par cette crise sanitaire mondiale.

A ce jour, 80% des salariés des aéroports parisiens sont au chômage partiel.

L’activité se réduit de plus en plus. Air France par exemple a annulé 90% de ses vols.

Faute de trafic suffisant, des Terminaux ferment.

Deux Terminaux sur quatre sont fermés ce lundi à Orly, Orly 1 porte A et B et Orly 2. Deux Terminaux sur neuf, le 2G et le 3, sont fermés à Roissy Charles-de-Gaulle.

Les quelques vols qui auraient du arriver dans ces Terminaux sont transférés vers ceux qui sont encore ouverts.