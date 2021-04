Coronavirus : l'affiche sur les gestes barrières traduite en alsacien !

Après avoir mis en ligne l'attestation de déplacement dérogatoire en version bilingue alsacien-français, l'OLCA (office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle) sort ce lundi l'affiche des gestes barrières en alsacien.

Elle existe en version bas-rhinoise, haut-rhinoise mais aussi en welche et en platt : après le succès de l’attestation de déplacement dérogatoire en alsacien en novembre dernier, l’OLCA (office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle) vient d'adapter ce lundi 12 avril l'affiche rappelant les gestes barrières.

"L’affiche est calquée sur le modèle français : même design, même texte et même niveau de langage. La langue française est bien présente sur le document pour assurer une compréhension par tous les publics", précise l'OLCA sur son site. Elle est disponible au téléchargement pour les entreprises, communes, administrations et de manière générale à tous les établissements accueillant du public.