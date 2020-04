Coronavirus : l'agglomération de Mont-de-Marsan prépare un déconfinement masqué

Lors de sa dernière allocution, le Président de la République a évoqué le déconfinement et le port de masques alternatifs. Pas d'obligation, mais dans les Landes, l'agglomération de Mont-de-Marsan se prépare et souhaite que tous les habitants puissent trouver des masques en tissu sur le territoire.

L'agglomération de Mont-de-Marsan lance l'opération "Tous masqués". Suite à son allocution, le 13 avril denier, le Président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué le déconfinement et le port de masques dit "grand public", des masques alternatifs. Obligatoires ou pas, la collectivité, qui regroupe 18 communes, se prépare, anticipe et souhaite que tous les habitants puissent trouver des masques en tissu sur le territoire.

Il y a bien sûr tous ceux qui se sont fabriqué leurs propres masques, mais tout le monde n'est pas équipé ou ne sait pas coudre. Pour ce faire, un dispositif va donc être mis en place à l'échelle de l'agglomération montoise avec différents canaux d'approvisionnement et de distribution : 20.000 masques environ devraient ainsi être disponibles. Certains masques seront vendus à prix coûtant et d'autres seront distribués gratuitement.

Appel aux entreprises locales

L'agglomération a lancé une première commande de masques, répondant aux normes AFNOR, auprès d'entreprises des Landes. Il s'agit de Pyrénex, Artiga, Adishatz. D'autres commandes suivront indique le président de l'Agglomération Charles Dayot.

Mais déjà 1. 000 masques en tissu ont été réceptionnés ce vendredi après-midi et seront diffusés en test sur Mont-de-Marsan ce samedi, via 9 boulangeries (*), au prix de 3.50 euros. "L'intégralité des recettes sera reversée au Fonds de dotation A Nouste du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan", indique la collectivité.

Une seconde commande groupée de 15. 000 masques réutilisables et lavables 100 fois est lancée. Au fil des livraisons, ces masques seront diffusés par les communes de l'agglomération et trois enseignes de la grande distribution : Leclerc, Carrefour et Intermarché.

Un réseau de couturières bénévoles

Sur le territoire, ce sont pas moins de 51 couturières bénévoles référencées qui forment un réseau. "Et les bonnes volontés sont les bienvenues", rajoute Charles Dayot. Ce réseau peut fabriquer entre 1.000 et 2.000 masques par semaine assure l'élu. Des masques bâtis toujours à partir d'un cahier des charges et un tutoriel transmis par la préfecture. Par exemple, en quelques jours, 5 couturières bénévoles du Peyrouat ont confectionné les 150 premiers masques réutilisables et qui vont être distribués dans le quartier. Une action similaire est en train de se mettre en place à La Moustey, à Saint-Pierre-du-Mont, avec l'AQM, l'association de quartier.

Appel aux dons. Pour confectionner ces masques, les bénévoles ont besoin de tissu. Des pièces de tissu préalablement lavées, de préférence 100% coton, dans un maillage serré et d'une épaisseur moyenne pour assurer un meilleur filtrage. Ce peut être des draps, des taies d'oreiller, des housses de couette. Si vous voulez faire don de tissu, contacter le 05.58.05.87.17 ou cabinet@montdemarsan-agglo.fr

Le réseau de distribution

Pour diffuser un maximum de masques dans les 18 communes de l'agglomération, plusieurs vecteurs de distribution ont été imaginés :

Les boulangeries : dès ce samedi, 1.000 masques qui arrivent de chez Pyrénex, vont être en dépôt vente dans 9 boulangeries(*) montoises. Une phase de test, mais un réassort sera possible sur ces boulangeries.

: dès ce samedi, 1.000 masques qui arrivent de chez Pyrénex, vont être en dépôt vente dans 9 boulangeries(*) montoises. Une phase de test, mais un réassort sera possible sur ces boulangeries. Un drive rue Léon des Landes : c'est une première, avec l'aide de deux professionnelles. En l’occurrence une couturière et une mercerie, "Rapid'Couture" et "Aux Fantaisies", se sont associées pour vendre leur production, jusqu'à 120 masques par jour (4.50 euros l'unité). Ce drive devrait être opérationnel fait de semaine prochaine explique Charles Dayot. Il suffira de commander son masque (06.08.82.13.31) et le récupérer sans sortir de la voiture au 10 ter, rue Léon des Landes (rue du Sablar à la place Saint-Roch) le mardi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.

: c'est une première, avec l'aide de deux professionnelles. En l’occurrence une couturière et une mercerie, "Rapid'Couture" et "Aux Fantaisies", se sont associées pour vendre leur production, jusqu'à 120 masques par jour (4.50 euros l'unité). Ce drive devrait être opérationnel fait de semaine prochaine explique Charles Dayot. Il suffira de commander son masque (06.08.82.13.31) et le récupérer sans sortir de la voiture au 10 ter, rue Léon des Landes (rue du Sablar à la place Saint-Roch) le mardi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30. La grande distribution : "Il faut que les gens puissent s'en procurer partout" insiste encore Charles Dayot. Trois enseignes de l'agglomération (Leclerc, Carrefour et Intermarché) vont donc servir de point de vente pour des masques vendus à prix coûtant.

: "Il faut que les gens puissent s'en procurer partout" insiste encore Charles Dayot. Trois enseignes de l'agglomération (Leclerc, Carrefour et Intermarché) vont donc servir de point de vente pour des masques vendus à prix coûtant. Les communes hors Mont-de-Marsan : les maires sont en train d'organiser des points de distribution en fonction du maillage commercial, du nombre d'habitants.

Ces masques ne sont pas destinés à un usage sanitaire. Ils constituent un complément aux gestes barrières et permettent d’éviter la diffusion du virus en limitant les projections de gouttelettes.

Pour être efficaces, les masques doivent se porter de la bosse du nez jusqu’en dessous du menton. Leur port ne doit pas excéder 4 heures. Il est essentiel de laver ses mains juste avant de mettre son masque et immédiatement après l’avoir enlevé.

De même, il est très important de ne pas toucher son masque une fois en place. Les masques barrières sont lavables et réutilisables. Afin de garantir l’élimination des agents contaminants, ils doivent être lavés avant la première utilisation puis systématiquement une fois retirés, à 60° pendant au moins 30 minutes.

Qu'on ne puisse pas dire, je n'ai pas réussi à trouver un masque

Il y a des masques payants, mais d'autres seront gratuits. "Le coronavirus n'épargne personne. Quelque soit sa condition, ses revenus, il faut que les habitants de notre territoire puissent se procurer les masques à l'échéance du 11 mai. Il est hors de question que des gens soient écartés" explique le président de Mont-de-Marsan Agglomération

18 communes et 56.000 habitants, "avec mes collègues maires, nous voulons donner tous les moyens de mettre à la disposition des habitants la possibilité de trouver un masque, dans son commerce de proximité, les endroits où il y a du monde. On va essayer de faire en sorte qu'on ne puisse pas dire sur l'agglomération, je n'ai pas réussi à trouver un masque. Le but c'est ça : se dire que c'est facile de trouver un masque alternatif", conclut Charles Dayot.

