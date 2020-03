Coronavirus : l'aide à domicile trinque aussi

L'association prévoit une baisse d'activité de 30 à 50 %. Un certain nombre de bénéficiaires ont suspendu les contrats : la plupart sont âgés ou fragiles et ne souhaitent pas prendre de risque en accueillant un intervenant à domicile. Ils se débrouillent donc par eux-mêmes. Atout Age a également supprimé les interventions non essentielles pour respecter au mieux le confinement, mais aussi parce que neuf aides à domicile ont cessé le travail : elles n'ont pas de solution pour garder leurs enfants. L'activité se concentre donc sur les missions essentielles chez les personnes seules ou dépendantes : lever, coucher, toilettes, change, administration de médicament et prise de repas. Les heures de ménage, de repassage ou les activités de loisirs ne sont pas prioritaires. Une dizaine de salariés pourrait être placés en chômage partiel. Une grosse interrogation porte également sur l'usage des masques de protection : l'association n'en a que 500 en stock et n'arrive pas à se faire réapprovisionner. Ces masques sont donc distribués au compte-goutte : pas plus de cinq à la fois. De quoi tenir environ une semaine.