Coronavirus : l'analyse des eaux usées révèle la présence d'Omicron dans six secteurs de Marseille

En pleine 5e vague liée au Delta, c'est désormais un autre variant qui inquiète. Le gouvernement réfléchit à de nouvelles mesures pour freiner Omicron dont les cas se multiplient en Europe et en France.

Omicron responsable de 3% des contaminations à Marseille

À Marseille où Omicron est détecté depuis deux semaines, sa présence est désormais avérée dans six secteurs de la ville. C'est ce que montre la dernière carte des eaux usées publiée par les Marins-Pompiers. "À ce stade, détaille l'Amiral Patrick Augier, Omicron est réparti dans six secteurs de la ville, le Nord, un peu le Sud et vers Allauch. On a un seuil de détection assez modéré à l'heure actuelle et ce qu'on essaie de suivre, c'est pour ne pas avoir une montée en puissance d'Omicron et en même temps de passer le pic de Delta".

Dominant à Marseille d'ici fin 2021 ?

Selon le commandant des Marins-Pompiers, Omicron est déjà à l'origine de 3% des contaminations à Marseille. Et après ? "On ne peut pas encore dire si ce variant va complètement se développer sur la ville. On le saura dans les dix prochains jours." En attendant, l'Amiral Augier rappelle les comportements à adopter avant Noël, "testez-vous si vous avez des doutes et respectez les gestes barrière pour vous protégez ainsi que vos proches".

"Le monstre est là, c'est un gros monstre et il fait peur !" - Djamila, sur Omicron

C'est dans les quartiers nord de Marseille qu'Omicron est le plus présent. Notamment à Saint-Antoine, dans le 15e arrondissement où France Bleu a constaté l'inquiétude des habitants.

"Je ne pensais pas qu'il était si présent chez nous" - Roxanne, commerçante. Copier

