Coronavirus : l'angoisse du confinement incite les Parisiens à l'exode vers la Bretagne

La rumeur de plus en plus insistante d'une mise en quarantaine de la totalité du territoire provoque des scènes surréalistes à Paris, ce lundi 16 mars. Alors qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole à 20h ce soir pour annoncer de nouvelles mesures afin d'endiguer la propagation du coronavirus, nombreux sont celles et ceux qui viennent se réfugier en Bretagne.

L'angoisse d'un confinement de plusieurs semaines dans un appartement parisien souvent exigu pousse une partie des Parisiens à fuir la capitale en direction de la verdure de la Bretagne.

Se rassurer en famille

Dans ce moment de flou et d'inquiétude, beaucoup se rapprochent de leur famille. C'est le cas d'Adrien, il était jusque-là en stage à Londres. Avec ses parents, son frère et sa soeur qui eux vivent à Paris, ils ont décidés de se rejoindre à Saint-Briac dans les Côtes-d'Armor ce lundi :"_Après l'annonce des fermetures tous les lieux publics « non indispensables » vendredi, j'ai décidé de rentrer en France hier. Ce matin j'ai pris un avion pour aller directement en Bretagne sans repasser par Paris_. Mes parents sont eux aussi venus me rejoindre. On préfère passer la quarantaine en Bretagne avec de l'air frais et un jardin, avec peut-être la possibilité de se balader."

"Dans mon studio à Paris, je vais étouffer !", Coralie, élève avocate briochine, en stage à Paris

Même volonté de quitter la capitale pour Coralie, une élève avocate en stage à Paris. Cette jeune femme veut à tout prix rentrer en Bretagne à Saint-Brieuc où résident ses parents :"Avec les rumeurs sur le confinement je me dis que _je ne peux pas rester dans mon studio à Paris, je vais étouffer_. Donc je sonde auprès de mes amis s'il y a des départs vers la Bretagne, je regarde les trains, je veux trouver rapidement une solution pour retrouver mes parents. Je suis en train de voir pour obtenir l'accès pour faire du télétravail."

Conséquence de ce phénomène d'exode, plusieurs axes routiers pour quitter Paris sont bouchés. À 18h on cumule plus de 200km de bouchons à Paris. Quitter Paris en précipitation pour la Bretagne, un comportement qui agace des Bretons sur les réseaux sociaux.