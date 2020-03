Coronavirus : pas de cérémonie de l'aube à Villers-Bretonneux cette année

Les cérémonies de l'Anzac Day n'auront pas lieu le 25 avril prochain comme d'habitude. Une décision prise par l'Australie, pays organisateur, en raison du coronavirus. Cela concerne Villers-Bretonneux dans la Somme et Bullecourt dans le Pas-de-Calais.

L'Australie annule les cérémonies habituellement organisées avec son ministère des anciens combattants pour commémorer l'Anzac Day. Une décision prise depuis plusieurs jours en raison de l'épidémie de coronavirus et annoncée aux autorités et différents partenaires.

Pas de cérémonie de l'aube à Villers-Bretonneux

Il n'y aura donc pas de cérémonie de l'aube comme chaque année à Villers-Bretonneux dans la Somme. Pas de cérémonie non plus à Bullecourt dans le Pas-de-Calais. Ces événements rendent hommage chaque année aux soldats australiens et néo-zélandais morts en France pendant la première guerre mondiale. L'an dernier, deux mille personnes, dont de très nombreux Australiens, avaient ainsi assisté à la cérémonie de l'aube à Villers-Bretonneux.

L'Australie a par ailleurs fermé ses musées et memoriaux en Franced comme le centre John Monash à Villers-Bretonneux depuis le samedi 14 mars.