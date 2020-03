Coronavirus - L'appel à l'aide d'un traiteur pour ravitailler le service de réanimation à Perpignan

Plus que jamais, il faut éviter le gâchis. Le traiteur Didier Pla se propose d'aller récupérer lui-même auprès des producteurs ou des grandes surfaces des fruits, légumes et autres denrées périssables. Le but ? transformer les produits pour continuer d'alimenter au mieux et gratuitement le service de réanimation de l'hôpital de Perpignan.

Dans sa vidéo sur facebook, le traiteur explique : "j'ai décidé d'ouvrir mes cuisines pour apporter ma pierre à l'édifice. J'appelle à la générosité et à la solidarité le domaine de l'agro-alimentaire notamment les producteurs et la grande distribution qui ont des denrées périssables. Qu'ils ne jettent surtout pas ! Je peux venir les chercher pour pouvoir les transformer en plats et continuer de livrer gratuitement et précautionneusement le service de réanimation de l'hôpital de Perpignan. Que les choses soient claires, je ne veux surtout pas d'argent, j'ai juste besoin de matière première."

A peine cet appel passé que des bonnes volontés se sont proposées : "des producteurs m'ont appelé, à Saint-Charles aussi j'ai eu des contacts, si on peut aider à notre niveau il faut le faire. L'autre jour j'ai livré des boles de picolat aux personnels du service de réa et j'ai vu que c'était nécessaire donc si c'est possible, autant continuer." Des gros distributeurs de Perpignan aussi se sont manifestés : "ils me mettent des produits de côté et lundi j'irai me servir."

Une fois les plats prêts, Didier Pla se gare devant l'hôpital et les choses vont vite, le personnel est prévenu de son arrivée et descend chercher les barquettes individuelles et les remonte pour ravitailler tout le monde.

Un autre traiteur perpignanais s'est aussi proposé d'aider Didier Pla à cuisiner si besoin. Non sans humour, Didier Pla précise : "moi je veux bien applaudir à ma fenêtre tous les soirs mais j'habite dans un endroit isolé alors j'ai envie d'aider à ma façon parce que ces gens là ont besoin d'être soutenus."

Pour contacter Didier Pla, c'est possible par le biais de son compte facebook ou sa page facebook.