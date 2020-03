Coronavirus : l'appel à l'aide d'une famille bergeracoise bloquée en Égypte

Les vacances ont tourné au cauchemar pour une famille originaire des alentours de Bergerac et de Lalinde. Ils sont sept à être partis en Égypte fin février et ils se retrouvent aujourd'hui bloqués dans le pays. Ils effectuaient une croisière sur le Nil lorsque 12 membres d'équipage ont été testés positifs au coronavirus vendredi. Depuis, tous les passagers ont été placés en quarantaine sur le bateau qui est ancré en face de l’hôpital de Louxor.

Des tests complémentaires ont identifié depuis de nouveaux malades sur la croisière dont la grand-mère et sa fille de cette famille. Elles ont été exfiltrées samedi vers un hôpital militaire.

"On n'a aucune information"

"Sur le bateau, on n'a pratiquement rien à boire, on mange très peu. Ils ont désinfecté nos cabines mais on ne sait même pas avec quel produit. On n'a aucune information", raconte Katia en quarantaine.

Elle ajoute que pour sa sœur et sa mère les conditions sont encore plus difficiles. "Les malades sont traités comme du bétail. Elles n'avaient aucun confort dans l'avion. À l’hôpital, _il n'y a pas de douche, du salpêtre partout_. Ma mère et ma sœur dorment dans le même lit. Ce dimanche matin, elles n'avaient toujours pas vu un médecin sachant que parmi les malades il y a des personnes âgées fragiles avec des traitements", alerte-t-elle.

Katia en quarantaine avec une partie de sa famille en Egypte Copier

"Il faut que les autorités françaises viennent nous chercher"

Elle demande au gouvernement Français de leur venir en aide et de les faire rentrer en France. "Il faut que les autorités viennent nous chercher ! On est prêt à rester en quarantaine un mois en France s'il le faut. Mais ce n'est pas possible de continuer à vivre dans ces conditions. C'est une horreur ici !"

Elle a pu alerter ses amis et sa famille en France. Mais elle indique avoir du mal à communiquer car la connexion avec la wifi du bateau ne fonctionne pas bien. Elle attend désormais un retour des autorités françaises pour savoir la procédure à suivre et être rassurée.