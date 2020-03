La préfecture d'Occitanie et l'Agence régionale de santé en Occitanie appellent les entreprises ou les particuliers ayant plus de 500 masques à les donner pour aider les autorités publiques à faire face au covid-19.

Coronavirus : l'appel aux dons de masques de la préfecture et de l'ARS d'Occitanie

Les services de l'Etat en Occitanie et l'agence régionale de santé font un appel aux dons de masques. Dans un communiqué publié ce vendredi, ces autorités demandent aux entreprises et aux particuliers disposant d'un stock significatif de masques (plus de 500) de se faire connaître auprès de la préfecture de leur département en envoyant un mail (cf ci dessous). Ces masques chirurgicaux ou ffp2 doivent être en bon état.

La liste des préfectures d'Occitanie à contacter pour les dons de masques - Préfecture d'Occitanie

Le but est évidemment de fournir les autorités pour que les personnels soignants, notamment, puissent faire leur travail dans les meilleurs conditions possibles en cette période d'épidémie de covid 19.