Coronavirus : l'appel de l'ARS à "ne pas relâcher l'effort de confinement" en Bourgogne-Franche-Comté

"Ne pas relâcher l’effort de confinement". C'est le message de l'Agence régionale de santé ce dimanche soir. Dans son bilan quotidien, l'ARS a compté 1120 hospitalisations dans notre région, dont 275 admissions en réanimation, dues au coronavirus.

18 décès supplémentaires

Dans ce communiqué, l'ARS indique que _"341 décès ont été enregistrés à l’hôpital et 224 en établissements médico-sociaux_, et 942 patients sont sortis d’hospitalisation. "

Le nombre de malades continue d'augmenter, mais moins qu'avant

C'est l'un des enseignements de l'étude menée par la cellule régionale de Santé Publique France. Elle détaille l’incidence de la maladie par classe d’âge dans notre région. Malgré cela, la tension reste considérable sur les établissements de santé de la région, indique aussi la cellule chargée de l'étude.

Toutes les classes d'âges concernées

Dans cette étude, on apprend aussi que si "l’âge des personnes hospitalisées dans notre région varie entre 9 et 101 ans, avec une médiane à 73 ans, 20 % des hospitalisations concernent des personnes âgées de moins de 60 ans et 60 % concernent des personnes de 70 ans et plus. "