Coronavirus : L'archère Clémence Tellier s'est entraînée sur la terrasse de l'hôtel de son père

Clémence Tellier revient régulièrement à Châteauroux ! Mais la jeune fille de 23 ans ne quitte jamais l'INSEP, où elle s’entraîne, sans son arc, ses flèches et sa cible : "J'ai dû par obligation quitter l'INSEP où je m'entraîne depuis trois années car le centre a fermé ses portes suite au confinement. Après dix jours de confinement à Châteauroux, j'ai du trouver une solution pour m'entraîner cela devenait juste pas possible de rester des semaines et des semaines sans entraînement. La condition physique aurait été mise à mal."

Clémence Tellier : "Je me suis installée une cible dans mon salon, je l'ai posée sur une étagère, je tirais à cinq mètres."

Alors Clémence Tellier a du trouver des solutions : "Je me suis installée dans un premier temps dans ma salon ou j'ai posé ma cible sur une étagère. Je tirais à cinq mètres ce n'était pas le top mais quand les beaux jours sont arrivés au mois d'avril, je me suis installée sur la terrasse de l'hôtel de mon père avec en prime un peu de soleil. Il faut savoir que le tir à l'arc pour moi c'est 90% de mon temps normal..."

"J'ai hâte de retrouver l'INSEP qui est en quelque sorte ma deuxième maison."

Clémence Tellier est sur le point d'obtenir son diplôme d'état d'éducatrice de jeunes enfants. Elle est, depuis peu, repartie sur Paris pour exercer son métier. Elle espère aussi retrouver l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance) situé dans le 12e arrondissement à Paris :" Oui j'ai vraiment hâte de retrouver l'INSEP qui est en quelque sorte ma deuxième maison. Cela fait trois ans que je m'entraîne tous les jours là bas. J'ai hâte aussi de retrouver les sportifs que je croise là bas." Même si la priorité c'est bien entendu le déconfinement, sportivement maintenant Clémence Tellier n'a aucune visibilité sur les échéances à venir. Pour cette saison toutes les épreuves sont annulées.