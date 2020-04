Coronavirus : l’archevêque de Toulouse demande la reprise des messes dès le 11 mai

Emmanuel Macron s’est entretenu mardi avec les représentants des cultes. Il n’est pas envisagé de rouvrir les lieux de culte avant la mi-juin. Cette prolongation au-delà de la fin du confinement envisagée pour le 11 mai a du mal à passer auprès de la communauté catholique. Une perspective qui fait bondir l’archevêque de Toulouse. Monseigneur Robert Legall estime qu’il est temps d’autoriser la reprise des messes « sous certaines conditions » au nom du respect de la liberté des cultes.

Deux mois-et-demi encore, c'est trop !

« Depuis un mois, nous avons joué le jeu du confinement face à cette pandémie grave du coronavirus. Moi-même, j’ai célébré tous les offices à la cathédrale pendant la semaine Sainte, devant dix à douze personnes maximum, ils ont été suivis en vidéo par 10.000 fidèles. _Des prêtres ont vidéo-diffusé leurs célébrations_, mais ils étaient seuls, donc il n’y a pas eu de messes où les fidèles étaient admis. Nous avons joué ce jeu depuis un mois, mais entendre aujourd’hui que nous devons être privés de culte pendant deux mois et demi encore, c’est difficile à entendre. » s’agace l’archevêque de Toulouse.

Des messes en petit comité ?

« Comprenez-moi bien, je suis tout à fait d’accord pour _qu’il n’y ait pas de rassemblements importants jusqu’à la mi-juillet, mais ce que je demande avec force, c’est que les fidèles puissent avoir droit aux sacrements, à la messe notamment, mais par petits groupes. Des groupes de 20 ou 50 fidèles, on appliquera ce qu’on nous permettra »_

Le Mac-Do et les nourritures spirituelles

« Il faut que les fidèles puissent avoir accès aux sacrements, c’est vital »

Des MacDo sont ouverts - s’étonne Mg Legall

« Des Mc Do sont ouverts pour la nourriture de subsistance, pourquoi n’aurait-on pas de droit de se réunir dans des communautés limitées dans le temps et dans l’espace ? »

« J’entends les réactions autour de moi des prêtres et des fidèles qui trouvent cela tout à fait anormal, et même contre la laïcité et le respect des cultes. Ils ont besoin des sacrements, de la communion au corps et au sang du Christ à la messe, ils en ont besoin après en avoir été privés depuis plus d’un mois. »

L’archevêque de Toulouse demande que « des cérémonies simples et plus rapides puissent avoir lieu dès le 11 mai, dans les églises en ville ou à la campagne avec un nombre réduit de fidèles pour qu’ils puissent avoir accès aux sacrements. On peut trouver les moyens de le faire tout en respectant les gestes barrière. Le déconfinement progressif devrait comporter aussi des possibilités limitées de célébration de la messe. »

L’archevêque de Toulouse a fait part de ses demandes au maire de Toulouse et au préfet de Haute-Garonne. Il prend les devants avant une réunion en visio-conférence de tous les évêques de France, ce vendredi.