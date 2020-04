Coronavirus: l'archevêque de Tours bénira la ville dimanche 19 avril

L'archevêque de Tours Vincent Jordy annonce qu'il bénira la ville dimanche prochain 19 avril à 18H30 depuis la basilique Saint Martin. Les cloches sonneront à la même heure. C'est un geste de charité et d'attention aux plus pauvres et aux plus fragiles que d'effectuer une bénédiction ou une procession quand la ville est marquée par un drame collectif comme une épidémie.

Déjà en 1849 contre l'épidémie de choléra

En juillet 1849, lors de l'épidémie de choléra qui frappait la ville, l'archevêque de l'époque Léon Papin-Dupont avait invité les tourangeaux à une procession des reliques de Saint Martin. L'histoire raconte que cela eut un effet notable sur la maladie et sur le moral des habitants.

Une bénédiction pour les soignants et les familles endeuillées

A Tours, le 10 novembre de chaque année, par tradition, l'Archevêque bénit la ville par l'intercession de son Saint Patron, Saint Martin. Dimanche 19 avril, il s'agira pour l'église, je cite: "de rendre grâce et intercéder pour les soignants et les métiers qui nous permettent de continuer à vivre, pour demander la consolation pour les familles endeuillées et ayant des malades, pour que des relations plus fraternelles et solidaires nous unissent à l'issue de l'épreuve, pour que les croyants soient fortifiés dans leur foi, et pour nous donner la force de vivre"