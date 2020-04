Coronavirus : l'ARS Bourgogne Franche-Comté remercie l'armée pour son soutien

L'ARS Bourgogne Franche-Comté constate que la très lente décrue de l’épidémie observée à l’échelle nationale se mesure également en Bourgogne- Franche-Comté, où la pression sur les services de réanimation diminue jour après jour (238 personnes prises en charge ce 20 avril).

Toutefois la région compte encore plus de 1 300 hospitalisations (1 334), la crise sanitaire pèse toujours lourdement sur le système de santé régional. Le bilan s’établit à 677 décès en établissements de santé, un peu plus de 1 860 personnes étant désormais sorties d’hospitalisation.

L'appui de l'armée.

Dans cette mobilisation contre la propagation du virus, l'Agence Régionale de Santé remercie l'Armée pour son implication.

L'appui apporté dans le cadre de l’opération Résilience s’est traduit ce lundi matin 20 avril 2020 notamment par la livraison sur le site de Besançon de l’Agence Régionale de Santé de 200 kits dit "visiteurs", comprenant blouses, masques, gants, sur-bottes et charlottes destinés aux personnels soignants.

Ce don qui exprime la solidarité des organismes militaires de Besançon vis-à-vis des personnels soignants est le 3e en quelques jours.

Le 19e régiment du génie, tout comme le 6e régiment de matériel (6e RMAT), ont fait tous les deux un don de matériels : respectivement, de 200 combinaisons avec masques à l’ARS de Besançon et 200 combinaisons de peintre avec capuches à l’ARS de Lons le Saunier, le 6e RMAT étant jumelé avec le département du Jura.

Don d'équipements par le 19e régiment du génie à l'ARS de Besançon - Délégation Militaire Besançon

Le 19e régiment du génie et le 13e régiment du génie de Valdahon ont prêté concours à la demande de la préfecture, pour distribuer des masques FFP2 du site de Besançon de l’ARS, vers les sous-préfectures de Montbéliard et de Pontarlier en vue de leur distribution aux soignants.

Les évacuation sanitaires

Les 28 et 29 mars derniers, ce sont aussi deux hélicoptères de l’armée qui ont participé à des transferts des patients des services de réanimation des établissements hospitaliers du Doubs, de Haute-Saône et du Territoire de Belfort, vers des hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes (Clermont- Ferrand, Grenoble).

Par ailleurs, deux personnels de la Base Aérienne 116 de Luxeuil sont missionnés en appui au siège de l’ARS, à Dijon, pour renforcer la cellule logistique :

Un officier logisticien assiste la responsable pour la planification de gestion des flux entrant et sortant, et le lien avec la chaîne de commandement en cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS).

Un sous-officier logisticien adjoint, participe à la gestion directe des flux et des stocks.

Ces personnels ont été déployés par l’état-major de zone pour une durée de six semaines. Ils apportent un soutien précieux et très apprécié à l’équipe constituée de personnels ARS et de deux pharmaciens mis à disposition par l’OMEDIT (Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques).