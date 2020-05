Coronavirus : l'ASM Clermont participe au live exceptionnel du Top 14 de rugby

La saison est terminée, mais ce n'est pas une raison pour ne pas être solidaires. Les joueurs du Top 14 organise ce dimanche après-midi un live caritatif au profit des Petits Frères des Pauvres. Parmi eux, les joueurs et le staff de l'ASM Clermont Auvergne.

Les championnats professionnels de rugby sont suspendus, mais pas la solidarité en ces temps de crise sanitaire. La Ligue Nationale de Rugby et les clubs du TOP 14 ont donc décidé de réaliser un live solidaire de 8 heures, accessible sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube du TOP 14. Solidaire pourquoi ? Car les dons récoltés iront directement à l’Association Les Petits Frères des Pauvres.

L'ASM Clermont en ouverture à 14h30

Les plus grands clubs ont répondu présents : ainsi, l'UBB, le LOU ou encore le Stade Français seront de la partie. Mais c'est aux joueurs et au staff de l'ASM qu'il conviendra d'ouvrir ce live solidaire dès 14h30, animé par le youtubeur Gonzague. Pour l'heure, on ne sait pas qui se présentera devant la caméra.

Pour la Ligue Nationale de Rugby, il s'agit de continuer l'oeuvre de solidarité déjà réalisée en décembre dernier. A l'occasion des Boxing Days, les joueurs du TOP 14 étaient rentrés sur les terrains main dans la main avec 105 aînés pour rompre l'isolement, en partenariat avec l'Association les Petits Frères des Pauvres.

Dans le programme transmis par la Ligue, il y a la possibilité pour les clubs de "faire gagner en live des objets collector, des maillots officiels". Pour le savoir, il faudra encore patienter jusqu'à 14h30 pour voir ce qu'il en sera pour l'ASM.