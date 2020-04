Coronavirus : l'association ALMA 86 appelle à la vigilance contre les maltraitances faites aux personnes âgées

C'est un tabou d'autant plus difficile à briser pendant le confinement : l'association Alma 86-17 appelle à rester vigilants au sujet des maltraitances contres les personnes âgées et les personnes handicapées.

En période de confinement, les personnes âgées et handicapées, souvent isolées, sont d'autant plus vulnérables aux violences d'autrui. L'association Alma pour la Vienne et la Charente-Maritime rappelle la réalité des maltraitances faites aux personnes âgées et handicapées, ainsi que les escroqueries dont elles peuvent être victimes.

Que faire en cas de violences ? - Alma 86-17

Si vous en êtes victime, ou témoin, il faut contacter le centre d'écoute Alma 86-17, par mail ou par téléphone au 05 49 52 20 27 (mardi & jeudi de 9h à 12h) ou le numéro national 3977 (du lundi au vendredi de 9h à 19h).