Coronavirus : l'association Les Jeunes Landais propose aux personnes fragiles de faire leurs courses

Aller acheter la baguette et le journal ou remplir un caddy au supermarché : les bénévoles de l'association les Jeunes Landais proposent aux personnes âgées, handicapées ou fragiles de sortir à leur place dans les commerces pour protéger leur santé.

L'initiative est née un samedi soir dernier, le 14 mars 2020, après une discussion entre les adhérents. "On s'est dit, ces gens-là, on leur demande en priorité de rester chez eux. Mais comment ils vont faire pour manger, faire leurs courses ? On a décidé qu'on voulait les aider. On peut faire leurs courses mais aussi aller chercher la baguette le matin ou le journal. Avec les plus fragiles,on va mettre en place un système qui permet de déposer les courses devant la porte et d'être uniquement en contact par téléphone." explique le président des Jeunes Landais, Claude Barri.

Depuis l'appel lancé sur les réseaux sociaux, les bénévoles ont reçu quelques appels de personnes âgées à qui ils ont livré du pain ou le journal. L'association a également réussi à mobiliser autour d'elle une quinzaine de bénévoles de tous âges.

Si vous souhaitez faire appel aux service de l'association, il faut les joindre au 06.41.93.37.81.