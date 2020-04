Coronavirus : l'association Unass 27 fait don de 1 000 euros à l'hôpital d'Evreux - Vernon

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, France Bleu vous partage les belles initiatives 100% normandes destinées à faciliter la vie de tout le monde pendant le confinement ! Pas mal d'entre elles sont à destination des personnels soignants, en première ligne face à l'épidémie. Par exemple ce beau geste de l'association de secouristes bénévoles dans l'Eure : l'Unass 27 a versé 1 000 euros dans la cagnotte destinée au centre hospitalier Eure-Seine d'Evreux-Vernon !

L'Unass, habituée aux dons caritatifs

Cette cagnotte en ligne a été lancée en mars dernier par l'hôpital eurois pour aider le personnel, très sollicité par l'afflux de malades et la crise sanitaire en cours. Elle visait les 10 000 euros, elle a finalement atteint plus de 9 000 euros au moment de sa clôture, dimanche 5 avril.

Avec son budget fonctionnel de 40 000 euros, l'Unass 27 a donc largement participé à cette cagnotte solidaire avec un don généreux et unique. "Le vote a été sans appel", sourit le président de l'association euroise, Bruno Conchis. Elle compte 140 membres dont 80 bénévoles, et il l'assure : "Une large majorité d'entre eux a voulu participer."

Il faut dire que l'Unass 27, depuis sa création il y a "une cinquantaine d'années", est plutôt coutumière des élans de générosité. D'abord dans son objectif premier, promouvoir les gestes de secourisme, mais aussi dans sa gestion budgétaire : "Chaque année, on offre environ 4 000 euros à des associations d'intérêt général."

Les quatre bénéficiaires réguliers sont les Restaurants du Coeur, le Ruban Rose (contre le cancer du sein), Vie et Espoir et une association accompagnant les personnes autistes. Ce joli coup de pouce aux soignants ébroïciens et vernonnais est donc apparu naturel aux secouristes bénévoles de l'Unass.

"Le corps hospitalier a œuvré pour nous rétablir, il me paraissait obligé de faire un don."

S'il y en a un pour qui ce chèque de 1 000 euros est encore plus naturel que pour les autres, c'est bien Fabien Bertin. Aujourd'hui vice-président de l'Unass de l'Eure, c'est lui qui a soufflé l'idée aux bénévoles de participer à la cagnotte. Tout ça pour une raison somme toute logique : "Je suis un ancien du SMUR d'Evreux", livre-t-il. "Et aujourd'hui, je suis comptable du laboratoires d'analyses médicales à l'hôpital Evreux-Vernon."

Il y a une autre raison, beaucoup plus personnelle, et qui lui tenait à cœur : "J'ai eu un grave accident de moto en 2006", révèle Fabien. "Avec ma femme, on s'est fait faucher, et mes équipes du SMUR sont venues nous chercher sur la route." Résultat : trois ans blessés, arrêtés, rééduqués.

Donner aujourd'hui aux personnels soignants de ce centre intercommunal, c'est un peu comme renvoyer l'ascenseur pour lui : "Le corps hospitalier a œuvré pour nous rétablir, il me paraissait obligé de faire un don pour les personnels, les soignants et les autres, ceux qu'on ne voit pas."

9 000 euros, pour quoi faire ?

Le virement de l'Unass est parti en début de semaine, il doit être reçu par le centre hospitalier Eure-Seine avant ce jeudi 9 avril. Une fois la somme perçue, elle sera bien dépensée, nous assure-t-on au sein de l'hôpital !

Six tablettes numériques destinées aux unités Covid-19 ont déjà été achetées, pour permettre aux malades et aux personnels de rester en contact avec leurs proches. Afin de faciliter le quotidien des employés, des bons d'achats vont être distribués dans tous les services. Dernière chose, des aménagements sont prévus dans les espaces-détente du centre Vernon-Evreux, mais aussi dans les Ehpad des environs.